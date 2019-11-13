/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 381 из 381«1...379380381
§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.11.19 - 03:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посетители форума !!! Регистрируйтесь!!! ВЫ сможете тогда участвовать в жизни форума!!!
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фантомас разбушевался (с)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Юля кто у нас в курсе по разным там всяким.//
вопрос конечно интересный.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
реклама вроде запрещена на форуме.
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1615
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Особенно из kак bы kzета.//



Мда,тут думаю и заступаться не надо)
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.11.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
И зря бутч игнорирует местные кустанайские колбасы.

Опять двадцать пять. Из колбасы - ветчину Арианта; коньяк - молдавский, армянский или как-бы-французский; (о,ужас!) водку белорусскую или украинскую; сыр, чай, горчица казахстанские. В чём проблема? Что считаю лучшим из доступного то и беру.
Профайл

§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1407
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.11.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Этож сколь тёть Юле лет? Если помнит что в 70ом электротяги в городе не было.

38 лет.
А насчет электротяги на станции Кустанай, так у меня в родне 4 поколения железнодорожников. Одна я, непутевая, прервала профессиональную династию.
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.11.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мда,тут думаю и заступаться не надо)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
покусанные поуехавшие начинают просыпаться.
после душа.
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.11.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60

Откуда у вас столько звериной злости?? Добрее будьте , добрее . Улыбайтесь , господа !
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
звериной злости??


вот я и говорю про это.
а на картинке машут и улыбаются.
несоответствие.
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.11.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60
----Чем же вы вновь недовольны , дорогой мой оппонент !!
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.11.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на картинке машут и улыбаются
----Так ещё Козьма Прутков , кажись , говаривал - **Не верь глазам своим!**
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.11.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
говаривал - **Не верь глазам своим!**
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 381 из 381«1...379380381
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 2
Всего: 141

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх