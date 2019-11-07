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§ NG.kz
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около полугода назад проблема возвращения нашей области ее времени UTC+5 была вновь озвучена и донесена до руководства региона. Образовалась инициативная группа неравнодушных жителей из городов и поселков области, которые от слов перешли к делу. На страницах местных изданий были представлены очевидные аргументы за возвращение нашего времени, начался сбор подписей под обращением к руководству страны. О том, что сделано за это время и о реакции государственных органов на наши письма, хотелось бы проинформировать тех думающих людей, кто ставил свою подпись в подписном листе.
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§ Тот самый
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вы меня всё по-прежнему в противники записываете

Вычеркнул :-) :-) :-)

Цитата:
Butch:
Плюс к тому нужно понимать что распространяющиеся увлечения гомеопатией, остеопатией и прочими псевдомедицинскими течениями

Не думаю, что из тех, кто собирал подписи есть солнцееды ))) Хотя и считаю, что человек слишком большого мнения о себе и своей науке, не так далеко ушли от приматов. Жить нужно ближе к природе (больше парков и прудов в городах, многоэтажки не более 3 этажей в спальных районах).

А вот дети по утрам зимой бывает психопатией увлекаются, завтракают с закрытыми глазами, спят по дороге в садик/школу и наверняка просыпаются весь первый урок. Несколько лет наблюдаю, с конца октября их сложнее поднимать по утрам и так до апреля. Как раз период сезонного перевода времени - не зря раньше возвращались на стандартное время в октябре.

Цитата:
Butch: Просто в таком виде, на мой взгляд, это очень неубедительно.

Наверное так, но, что есть.

Цитата:
Butch:
Тот же пример с Афганистаном

Вот я действительно думаю, что афганцам так удобнее. А время возможно еще британцы вводили. Так или иначе, но есть же даже 4 ½ на одной долготе с нами.
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§ Тот самый
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что в сутках у вас будет - 25 часов?


А вот, кстати, расскажите как у вас с этим дела обстоят? Акиматы немецкие по какому графику работают? Школы, детсады, магазины. Школы наверное часов с 7, если живёте в своем часовом поясе.

Сегодня в Берлине: восход Солнца 07:22, астрономический полдень: 11:50, Заход Солнца: 16:18, Длина дня: 08:56, Длина ночи: 15:04.
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§ Tenkisch
Re: Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Tenkisch


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 12.11.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесполезно просить о чём либо наших чиновников, тем более о сохранении здоровья нации. Скорей всего это не наши чиновники! Очень прискорбно что нет статьи за вредительство. Ибо как может быть, что проблема обозначена, научно обоснованна, а хода ей нет! И длится это уже 15 ЛЕТ! Ответ прост, это умышленное противодействие.
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