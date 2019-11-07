Цитата: Butch:

Вы меня всё по-прежнему в противники записываете

Вычеркнул



Цитата: Butch:

Плюс к тому нужно понимать что распространяющиеся увлечения гомеопатией, остеопатией и прочими псевдомедицинскими течениями

Не думаю, что из тех, кто собирал подписи есть солнцееды ))) Хотя и считаю, что человек слишком большого мнения о себе и своей науке, не так далеко ушли от приматов. Жить нужно ближе к природе (больше парков и прудов в городах, многоэтажки не более 3 этажей в спальных районах).



А вот дети по утрам зимой бывает психопатией увлекаются, завтракают с закрытыми глазами, спят по дороге в садик/школу и наверняка просыпаются весь первый урок. Несколько лет наблюдаю, с конца октября их сложнее поднимать по утрам и так до апреля. Как раз период сезонного перевода времени - не зря раньше возвращались на стандартное время в октябре.



Цитата: Butch: Просто в таком виде, на мой взгляд, это очень неубедительно.

Наверное так, но, что есть.



Цитата: Butch:

Тот же пример с Афганистаном

Вот я действительно думаю, что афганцам так удобнее. А время возможно еще британцы вводили. Так или иначе, но есть же даже 4 ½ на одной долготе с нами.