/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 285 из 285«1...283284285
§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8512
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.10.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джпег не хочет. Странно.
Профайл

§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8512
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.10.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Легко гифку меняю. Джпег не хочет. Может это все таки у вас. Что то.
Профайл

§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 175
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 29.10.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Что-то со временем на сайте. Как будто перевели часы вместе с Европой.

Проверьте, сейчас нормально?
Профайл

§ Козлов я
Ваши вопросы редакции и сообществу
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 500
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.10.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Проверьте, сейчас нормально?

Да, вчера еще исправилось.
Профайл

* electro
Ваши вопросы редакции и сообществу
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 09.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть предложение: на главной странице в рубрике "Последние новости" увеличить количество новостей.
Нужно, чтобы последние новости подольше задерживались на главной.
Спасибо.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 285 из 285«1...283284285
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: electro

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 114
Пользователей: 0
Всего: 114

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх