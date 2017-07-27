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Куратор темы: Victor Yang
§ kbkz1980
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4275
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.07.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Пирог,, тяп-ляп,, сырой.
Через час скину шо получилось)))
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* drakon
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17726
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.07.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пирог,, тяп-ляп,, сырой.

А что там в центре? Пельмени какие то... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4275
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.07.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

не выкидывать же тесто если оно лишнее
я розочку с косичкой слепила
:-P
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§ Vit
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8488
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.07.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доставай уже свой тяп-ляп. Два часа сижу жду. Кушать уже охота.
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поклонник
Re: Рецепты любимых блюд от читателей




Отправлено: 27.07.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
не выкидывать же тесто если оно лишнее
я розочку с косичкой слепила


хорошо не работать. коржики печь для кота.
можно я тоже у Вас поживу немного?
хотя бы виртуально.

§ kbkz1980
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4275
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.07.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

На срезе,песочное тесто,творожная начинка сверху дольками персики (залито всё вишнёвый сиропом с крахмалом-это лишнее,более эксперементировать не буду с сиропом)
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§ Taurus
Рецепты любимых блюд от читателей
Taurus
Мастер
Мастер
(Администрация)
Сообщений: 91
Регистрация: 20.12.06
Отправлено: 09.01.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конвертики из слоеного теста с курицей и сыром
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§ Anna Болейн
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 18.01.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Taurus:

вкусняшка , аппетитно ,и как начинающему блогеру советую уменьшать видео по минутам . Долгая говорильня напрягает и так все понятно . По кулинарии смотрю видео по приготовлению еды до 5 мин . И еще любят зрители когда автор пробует свое изделие на вкус и передает эмоции . Ради них и смотришь на блогера . А еда и так понятно по ингредиентам , что получится . Главное начало и конец ))).Длинные видео смотрю только так
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§ Taurus
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Taurus
Мастер
Мастер
(Администрация)
Сообщений: 91
Регистрация: 20.12.06
Отправлено: 22.01.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

Спасибо за отзыв! Как начинающий блогер нахожусь в процессе поиска оптимальных форматов видео. Приму во внимание ваши замечания :)
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§ Taurus
Рецепты любимых блюд от читателей
Taurus
Мастер
Мастер
(Администрация)
Сообщений: 91
Регистрация: 20.12.06
Отправлено: 22.01.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот еще рецепт:
Бабушкин секрет пирожков с картошкой
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§ Обликоморале
Рецепты любимых блюд от читателей
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6926
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно никто тут не отписывался...
Ловите рецепт заливной осетрины.
Готовите минтая и всем заливаете, что это осетрина
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* maxsaf
Рецепты любимых блюд от читателей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Да минтай тоже неплохо. В детском саду часто давали минтая. Вкусный, ничего плохого не могу сказать.
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* maxsaf
Рецепты любимых блюд от читателей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последнее время подсел на блинчики с зеленым луком и яйцом. Пирожки тоже вкусно, но лень. Начинка такая же. Блины пеку стопку за пол часа с закрытыми глазами, настолько приловчился. Потом по ложке начинки в каждый блин - на все про все еще 5 минут. Вкуснятина. :lol:
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§ Обликоморале
Рецепты любимых блюд от читателей
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6926
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Последнее время подсел на блинчики с зеленым луком и яйцом.

Вот, молодец, начал здоровой пищей питаться.
Не то что там какие то хот-доги макдаки.
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§ kbkz1980
Рецепты любимых блюд от читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4275
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.11.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталя,еду скидывай в след раз сюда. Проще фото найти,ну и рецепт тоже)))
За стейк рыбы плюсую!
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