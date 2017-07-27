Anna Болейн Re: Рецепты любимых блюд от читателей #293





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Регистрация: 11.01.16 (Пользователи) Отправлено: - 14:51 Цитата: Taurus:



вкусняшка , аппетитно ,и как начинающему блогеру советую уменьшать видео по минутам . Долгая говорильня напрягает и так все понятно . По кулинарии смотрю видео по приготовлению еды до 5 мин . И еще любят зрители когда автор пробует свое изделие на вкус и передает эмоции . Ради них и смотришь на блогера . А еда и так понятно по ингредиентам , что получится . Главное начало и конец ))).Длинные видео смотрю только так