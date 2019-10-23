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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2917
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.10.19 - 21:19
Комментарий удален модератором.
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.10.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Никакие соцсети, не заменят простого человеческого общения

В этом ты прав!
Но всё же,есть люди которые интересны были даже в соц.сетях.
0.7 литра,вот это речь была!
Труженика Карлага тоже не хватает.
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1161
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.10.19 - 21:40
Комментарий удален модератором.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2917
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.10.19 - 21:45
Комментарий удален модератором.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2917
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.10.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Зачем мне считаться шпаной и бандитом -Не лучше ль податься мне в антисемиты:На их стороне хоть и нету законов,-Поддержка и энтузиазм миллионов.Решил я - и, значит, кому-то быть битым,Но надо ж узнать, кто такие семиты,-А вдруг это очень приличные люди,А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет!Но друг и учитель - алкаш в бакалее -Сказал, что семиты - простые евреи.Да это ж такое везение, братцы,-Теперь я спокоен - чего мне бояться!Я долго крепился, ведь благоговейно Всегда относился к Альберту Эйнштейну.Народ мне простит, но спрошу я невольно:Куда отнести мне Абрама Линкольна?Средь них - пострадавший от Сталина Каплер,Средь них - уважаемый мной Чарли Чаплин,Мой друг Рабинович и жертвы фашизма,И даже основоположник марксизма.Но тот же алкаш мне сказал после дельца,Что пьют они кровь христианских младенцев;И как-то в пивной мне ребята сказали,Что очень давно они бога распяли!Им кровушки надо - они по запаркеЗамучили, гады, слона в зоопарке!Украли, я знаю, они у народа Весь хлеб урожая минувшего года!По Курской, Казанской железной дорогеПостроили дачи - живут там как боги...На все я готов - на разбой и насилье,-И бью я жидов - и спасаю Россию!
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3733
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.10.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

что то тебя до сих пор прёт? Тыж сам вроде как начал было эту тему (если мне память не изменяет), Таноми ответного сарказма не понял. Но до каких пор, что до сих пор не отпустило? Поправьте, ежели чего не так, форумчане!
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1117
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Средь них - уважаемый мной Чарли Чаплин//



Уже Чаплина в евреи записали) ну народ) бедный бедный Чарли) а он всю жизнь считал себя цыганом)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3733
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.10.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё санкции пошли :lol: Люди, ладно шутки шутками, но не всё же так в штыки и в серьёз принимать. Ну или наоборот. Давайте жить дружно! :-)
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1161
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.10.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваш земляк

Как же Вас беспокоит эта тема!
Чего добиваетесь: всеобщей любви гоев к евреям? К этим первым в истории человечества шовинистам?
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12068
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.10.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Но всё же,есть люди которые интересны были даже в соц.сетях. 0.7 литра,вот это речь была! Труженика Карлага тоже не хватает.

Форум НГ в социальные сети записали? :lol:. Им есть куда расти теперь!
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1161
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.10.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Таноми ответного сарказма не понял.


Возможно, не успели прочитать пост до удаления...
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2917
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.10.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как же Вас беспокоит эта тема!

Меня беспокоит,как же я тут всех оскорбляю и обзываю!Называю вещи своими именами.Тупого человека называю тупым,неуча - неучем,националиста - националистом,дурака - дураком,трусливого - трусом.Извините меня,не толерантного...
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3733
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.10.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.youtube.com/watch?v=8tXapGaA-DQ
Машина времени, для всех. Без личного отношения к сегодняшнему Макаревичу.
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