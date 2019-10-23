Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #4235





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2917

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:51 Цитата: таноми52:



Зачем мне считаться шпаной и бандитом -Не лучше ль податься мне в антисемиты:На их стороне хоть и нету законов,-Поддержка и энтузиазм миллионов.Решил я - и, значит, кому-то быть битым,Но надо ж узнать, кто такие семиты,-А вдруг это очень приличные люди,А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет!Но друг и учитель - алкаш в бакалее -Сказал, что семиты - простые евреи.Да это ж такое везение, братцы,-Теперь я спокоен - чего мне бояться!Я долго крепился, ведь благоговейно Всегда относился к Альберту Эйнштейну.Народ мне простит, но спрошу я невольно:Куда отнести мне Абрама Линкольна?Средь них - пострадавший от Сталина Каплер,Средь них - уважаемый мной Чарли Чаплин,Мой друг Рабинович и жертвы фашизма,И даже основоположник марксизма.Но тот же алкаш мне сказал после дельца,Что пьют они кровь христианских младенцев;И как-то в пивной мне ребята сказали,Что очень давно они бога распяли!Им кровушки надо - они по запаркеЗамучили, гады, слона в зоопарке!Украли, я знаю, они у народа Весь хлеб урожая минувшего года!По Курской, Казанской железной дорогеПостроили дачи - живут там как боги...На все я готов - на разбой и насилье,-И бью я жидов - и спасаю Россию!