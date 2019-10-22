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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2911
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Холодно,напяль малахай и топай на работу

А сколько стоит хороший,настоящий малахай?Я бы купил...
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1095
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ооооо даже Серого разбудили) видать простой на форуме в 3 часа очень сильно сказывается на рейтинге)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2911
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
видать простой на форуме в 3 часа очень сильно сказывается на рейтинге)

Поэтому ты в каждой ветке комменты строчишь?!
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.10.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Дядь,вы жили в Бугуруслане,
Где башкир куча
И не купили там настоящий малахай?
Шо таки нехватка средств?
:lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1095
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.10.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Поэтому ты в каждой ветке комменты строчишь?//


Да как и ты) только у меня смена днём а у вас с Серуней к вечеру ближе)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2911
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шо таки нехватка средств?

Таки отсутствие башкир и малахаев!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2911
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да как и ты) только у меня смена днём а у вас с Серуней к вечеру ближе)

Так мы днём работаем,а здесь уже после работы пишем.Чем от тебя и отличаемся...
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2911
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дядь,вы жили в Бугуруслане, Где башкир куча

Тёть,здесь татар полно,а вот с "дикими татарами" - напряжёнка.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2911
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.10.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

У города даже название - татарское!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1441
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.10.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ваш земляк
---- не только строчит , но и гад*т.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.10.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Слезь с трибуны и не читай политинформацию мне.
Малахай нац.головной убор башкир
Какого бибика к татарке ты притопал :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1095
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.10.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//здесь уже после работы пишем.Чем от тебя и отличаемся...//


Да я могу и утром и ночью) в отпуске ж) а вы бедные после дневной работы ещё тут мучаетесь слова в предложения складываете) стахановцы)

Гоги вроде что-то написал) немогу прочитать, что-то мешает) ник его вижу) а пост нет)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1441
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.10.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95---- Спи миром !!! Ты не видишь то , что тебе не выгодно и где не можешь ответить .На воре и шапка горит
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1441
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.10.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
немогу прочитать, что-то мешает- даже и не знаю - просто удивляюсь - то строчил без остановки - а тут , вдруг , какие трудности ???
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.10.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

А вы я понимаю председатель фан клуба Абайки :lol:
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