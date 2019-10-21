/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37037
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая публика! Не проходите мимо! Участвуйте в новом приключенческом живом квесте на улице Чкалова… пока акимат не прозрел и не дал установку подрядчику сделать по-человечески пешеходные дорожки.
Читать новость

§ abaika95
Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//---Хоть слово критики сегодня от меня было ???Наоборот - только здешние ужасы//


Молодец!) Только немного форумом ошиблись)

Цитата-//И искать все сваливать на коварную Россию, которая им испортила их чудесненький прямо рожденный для пачки томов большого уголовного дела ремонтец на Абая//


Не о том разговор) вы перед тем как к нам с советами лезть и грязью все поливать сначала убедитесь что у вас за окном не тоже самое) вы Рабинович либо крестик снимите либо трусы наденьте)
А раз вы пока как маленький проказник не понимаете) я буду вас носом тыкать как котенка в ваше же...)
Вот свежее,великая райская Дубна)

30 сентября2019 год набережная,фото взято у вашего Юджина-(Варламова) в фейсбук а косяки как в обычном Костанае) чтож у вас там криворукие работают?)

Надеюсь вас за это дневной выручки не лишат)
Профайл

§ Гога
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1430
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.10.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
----Вот почта dubna@mosreg.ru -- можете написать. К сожалению , Данилов Максим Николаевич - Глава городского округа Дубна не читает НГ. ;-) ;-)
Профайл

§ abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//не читает НГ//

Зато Серый читает) может он передаст,быстрее отреагируют)
Профайл

§ drakon
Re: Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
т,быстрее отреагируют)

Вот на комменты 23 и 24, Серого Волка,
тоже не реагируют, наверное никто НГ
не читает... 8-) :-o
Профайл

§ Victor Yang
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12058
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
До какого свинского состояния нужно было довести города, чтоб люди бежали из них без оглядки во все стороны в таком массовом масштабе, что за две тысячи км постоянно встречаются уехавшие?

Ты какие-то выводы странные делаешь. В плане благоустройства Кустанай тому же Челябинску ещё фору даст. Не из-за этого люди уезжают, не из-за этого.
Профайл

§ abaika95
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот на комменты 23 и 24, Серого Волка,тоже не реагируют, наверное никто НГне читает//


На Юджина реагируют потому что он местный) на народные новости реагируют) потому что от местных) на Серого никто и не будет здесь реагировать) все прекрасно понимают кого он тут отигрывает) дешёвого провокатора)
Профайл

§ Victor Yang
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12058
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.10.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зато Серый читает) может он передаст

Можно меня обвинить в петросянстве, но ведь какое точное определение получилось!
Профайл

§ Coopidon
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 22.10.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Можно меня обвинить в петросянстве, но ведь какое точное определение получилось!

А также, в галустьянстве, мусагалиевстве и светлаковстве.
Слушайте, ну реально, печально, что вы разделяете, как те радары самолеты-свой-чужой.
И это в то время, когда государство тратит огромные деньги на имиджовые ролики, привлекая туристов и инвесторов.
Вы для себя решите, вы лично. Или вы/мы среди передовых стран. Или уже принимайте критику и реагируйте проще.
А так, получается, когнитивный диссонанс... :-o
:-o
Профайл

§ maxsaf
Две стороны улицы Чкалова. Квест по-костанайски
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3592
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.10.19 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
огромные деньги на имиджовые ролики, привлекая туристов и инвесторов.

Туристы или инвесторы их смотрят? бОльшую рекламу, чем Борат сложно представить. Это спорное видео до сих пор стоит у нас на прилавках в каждом втором магазине, недавно в продуктовом на полке с дисками сфоткал. Сказать, что ты из КЗ и не услышать в ответ "о, Борат" наврятли когда-то посчастливится. Нужно этого Сашу Барона попросить вторую часть снять, но уже под надзором минкульта. :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 48
Пользователей: 0
Всего: 48

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх