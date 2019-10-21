/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 164 из 164«1...162163164
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, а вот это - еда. Конечно не - Беш.

В русском магазе. Но мне - пойдёт... :lol: ;-)
Профайл

§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4126
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.10.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
,театр -45

Ну нифига себе культура для народа :-o
Профайл

§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кинотеатр - 7 ,театр - 45, фитнес 19.99 Евро.На стадион, на футбол для студентов 14 Евро...//


Ну то на то и выходит) зарплаты большие и цены тоже) так что все зп на это и уходит) еда правда дешевле) а просроченная ещё дешевле)
Профайл

§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4126
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.10.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
хожу, скоро уже 1.5 года налечебную гимнастикуЮ бесплатно

Молодец!
Я в спортзале когда вижу как пенсы стараются-восхищаюсь!
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну нифига себе культура для народа

Российские Певцы, Орбакайтя, только-
как пример, 60 Евро. Я лет 5 назад
был на Орбакайте. Брал билеты за
45, в перых рядах билетов-
небыло.Пела она конечно, 2 часа,
без перерыва... :lol: :oops: :-)
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
зарплаты большие и цены тоже)

Абайка, если я сходил 1 раз, даже в год,
в театр или концерт, на моём бюджете -
это никак не отразится... :lol: ;-)
Профайл

§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, если я сходил 1 раз, даже в год,в театр или концерт, на моём бюджете -это никак не отразится...//


Так поэтому и ходите редко) потому что на бюджете отражается) давайте теперь налоги все и сколько? Бензин? Общественный транспорт? Кг свинины,кг говядины? Яйца? Молоко? Хлеб? В кафе цены? )
Профайл

§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кстати бесплатный вечерний ликбез) Тан это кисломолочный напиток такой) я думал все его пробовали,поищите у себя в Русском магазине может завозят)
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так поэтому и ходите редко)

Абайка, я же не в КОстанае.
Это у вас там в Театры, сгоняют
учителей, учеников - бесплатно.
Для наполняемости, на премьерах... :lol: :oops:
Профайл

§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, я же не в КОстанае.Это у вас там в Театры, сгоняютучителей, учеников - бесплатно.Для наполняемости, на премьерах//

При чем тут это?) О другом разговор же) передёргиваете) мы же не сравниваем кого куда сгоняют) у вас такого нет) приходится платить бешеную цену) а у нас молодежь знакомят с культурой) и городской музей копейки и театр и кинотеатр копейки и концерты не дорогие)
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а у нас молодежь знакомят с культурой)

А наша молодёжь, сама знакомится с культурой.
Не надо её никуда - загонять... :lol: :-o
Профайл

§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4126
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.10.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
давайте теперь налоги все и сколько? Бензин? Общественный транспорт? Кг свинины,кг

Эту бухгалтерию Дракоша уже показывал.
Там цены полная жопка.
Профайл

§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А наша молодёжь, сама знакомится с культурой.Не надо её никуда - загонять...//

Каковы результаты?) Толстого,Достоевского читали?знают?) Пьесы Чехова? Музыку Чайковского?)

Из современных кого читают,слушают кроме комиксов и рэпа?)


Знают с кем их деды в 41-45 воевали кроме Американцев и Англичан?)

[Исправлено: abaika95, 21.10.2019 - 23:24]
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 164 из 164«1...162163164
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 64
Пользователей: 0
Всего: 64

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх