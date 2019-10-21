Цитата: Victor Yang:

В следующем году ту сторону будут реконструировать.

Какой-то из акимов... не помню уже какой, обещал еще в 2014 году...

Не хотелось бы реконструкции от создателей проспекта Абая и той стороны с выездом улицы Чкалова... порнуха, одним словом...



Цитата: Сергей_я:

судя по трубам, которые наложили на замену, микры в след году летом будут без горячей воды ВСЁ лето.

мне кажется, это для холодной воды трубы.