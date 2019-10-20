maxsaf Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2422





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3579

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:56 Цитата: drakon:

У нас в магазинах по 4 штуки в упаковке...

Та активия которую я фоткал 12 шт в упаковке. Это маленькая. Большие упаковки по 24 шт. Тут у нас все идет большими количествами, потому что дешево и семьи большие. Я первое время долго привыкал к местным обьемам. Тут в любом маленьком магазине все продается большими коробками. Цена низкая, поэтому маленьким количеством мараться никто не хочет.