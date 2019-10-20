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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.10.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активия нет) а что у вас Тан Немецкий есть? Или кумыс,айран? Ну айран мож есть Турецкий)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.10.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тан Немецкий есть?

Тан, это что?... :lol:
Айран, есть... :oops:
Кумыс - не видел ниразу... :-x
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4117
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.10.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А качество будем сравнивать?

Легко!
Я йогурт приготовлю дома и ты.
Хотя,упс,вы же дома не готовите-газ дорогой :-P
Проще просрочку химозную в сельмаге купить :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
вы же дома не готовите-газ дорогой

Не Лили, у меня даже газа нет. "дорогой"

[Исправлено: elektron, 20.10.2019 - 18:14]
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Активия нет)

А Вы прям верите, что из Франции привозят, да и других йогуртов хватает, но я их всё равно не ем не ем.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тан, это что?...

Ну чел просто очки забыл. :lol:
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3579
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас в магазинах по 4 штуки в упаковке...

Та активия которую я фоткал 12 шт в упаковке. Это маленькая. Большие упаковки по 24 шт. Тут у нас все идет большими количествами, потому что дешево и семьи большие. Я первое время долго привыкал к местным обьемам. Тут в любом маленьком магазине все продается большими коробками. Цена низкая, поэтому маленьким количеством мараться никто не хочет.
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3579
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К примеру, тот же йогурт поштучно я вообще не помню, чтобы продавался. Самая маленькая упаковка 4 шт по цене 1 доллар
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3579
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поштучно можно йогурт купить ведерками. Но там одно ведерко - как 12 маленьких ))
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3579
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 за доллар - это не самый дешевый. Есть 8 шт в мягкой упаковке - за 1.88 вроде. И доллар у нас не американский. Короче, если переводить на тенге - вообще ничего не стоит, с нашими то зарплатами
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3579
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка пусть посчитает, сколько йогурт стоит в тенге, и если его руководство будет не против - я еще могу цены на еду поскидвать. Но если после этого начнется революция - я не виноват ))
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


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Сообщений: 1039
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//если после этого начнется революция - я не виноват//


Ой а с чего эт у вас ревалюция начнеться?) Тогда лучче не скидивайте,в рамках гасударственной безапасности)
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.10.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тан, это что?//

????
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3579
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.10.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ой а с чего эт у вас ревалюция начнеться?) Тогда лучче не скидивайте,в рамках гасударственной безапасности

Выкрутился. Начальство добро не дает? Я так и понял )) На всякий случай добавлю - у вас. Карфаген накроется ))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.10.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
????

Ты что так удивился?
Я не знаю,что это... :lol: :-o
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