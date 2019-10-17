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§ NG.kz
Вкус ожиданий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый обед в новом кафе не очень удался. Попали мы туда с подругой, руководствуясь принципом «Все идут, и мы туда же». Нас даже предупредили: наплыв такой, что надо бы столик заказать, а то и не пообедаете. Хоть на вывеске Сaffe Boom и написано «кофейня», но, кроме кофе с десертами, там подают и супы, и салаты, и горячее. Мы вошли, предвкушая большое гастрономическое удовольствие.
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§ abaika95
Вкус ожиданий
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет это уже не смешно даже,Дракон скажите честно зачем вы столько еды в супермаркете фоткаете?)) Для чего???чтобы что??)
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§ drakon
Вкус ожиданий
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дракон скажите честно зачем вы столько еды в супермаркете фоткаете?))

Тут тема - про еду. Я кому то - мешаю?

Вот другой суп,картоффельный,цена та же.
Пишу тут потихоньку,комменты - набираю...
:lol: :oops: :-P
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§ abaika95
Вкус ожиданий
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Пишу тут потихоньку,комменты - набираю...//

Нет я понимаю) ну вафли вы по дате получается фоткали вчера и что ждали удачного момента?) Когда тут будет тема про вафли и вы такой вуаля вот у нас вафли так вафли)) так?)
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§ drakon
Вкус ожиданий
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.10.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
фоткали вчера и что ждали удачного момента?

Я знаю, что будет на следующей неделе... :lol: ;-)
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§ kbkz1980
Вкус ожиданий
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4117
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.10.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что будет?
Быть может ты настроен сделать обзор общепита в ГДРе?
Прям порадовал бы!!!
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§ abaika95
Вкус ожиданий
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.10.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Прям порадовал бы!!!/

Вот прям да) интересно было б,с фото и ценами)
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§ юля елиссева
Re: Вкус ожиданий
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.10.19 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но теперь чето расхотелось,цены ого-го)

средний ежемесячный доход на двоих работающих в семье полмиллиона. В чем проблема сходить в это кафе? неужели у нурлыботов зарплата ниже?
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§ Coopidon
Re: Вкус ожиданий
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.10.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
средний ежемесячный доход на двоих работающих в семье полмиллиона. В чем проблема сходить в это кафе?

Так это средний, же!
Вон, даже журналисты, могут себе позволить сходить в кафэху, всего раз в неделю... :-o
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§ abaika95
Вкус ожиданий
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//средний ежемесячный доход на двоих работающих в семье полмиллиона. В чем проблема сходить в это кафе? неужели у нурлыботов зарплата ниже?//

У меня всю зп отбирают за то что я во флуде сижу) понравилось) ну у вас то понятно врача-уролога такие зарплаты наверно под 250 тыш) можете себе позволить)
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§ Козлов я
Вкус ожиданий
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ arman_kst
Re: Вкус ожиданий
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены обычные для Костаная, просто заказали много - первое, второе и десерт с кофе.
Обычно 1 блюдо и напиток заказываешь (чай, пиво, сок), поэтому и чек в пределах 2-3 тыс.
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§ Артем Марусич
Re: Вкус ожиданий
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 21.10.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оч красивая еда, я бы хотел такую скушать :)
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