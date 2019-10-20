





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8277

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 17:32 Цитата: Ваш земляк: Кстати часто люблю эксперименты мутить. Я слышал что цыганки имеют какие то гипнотические силы. Меня как то остановила . Одна такая, я притвориося что в пал в её чары. Выб видели когда я под таким действием стал её трогать за разные места. Она была в шоке. Я тоже) от её реакции. Ой мужчина вы че дела те? Я ей, откуда я знаю, это вы чёт со мной делаите. На границе стоят, их там куча с троицка. Ко мне перестали подходить. Походу они там мошеницы между собой общаются, наверно сказали к этому больному не подходите, деньги не увидите все равно, он только удовольствие от вас получит, потрогает)))они уже там года 2 тусуются. Я устал всем говорить, отшивайте их, пригрелись же не спроста.