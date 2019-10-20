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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3710
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Внучка, моя владеет Русским, немецким,французским,Испанским,Английским и всеми в совершенствею Сертификаты - имеет..

прям как Ленин. Драг ты меня пугаешь! :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
книги по ядерной физике)) тираны

Откуда деньги, Зин (с) никто ничего не покупал. Хорошо, что хоть библиотеки платными не были ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, сын в каком классе? Русский учат письму, орфографии?
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8264
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В 10 - ом. Вот из за него я пока торможусь. Ещё 2 года осталось. Выбираем куда пойдёт учится, в том и городе куплю квартиру там и останусь.мне то пофиг, меня везде возьмут на работу, На него я все планы возложил.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Так что с русским у сына?
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