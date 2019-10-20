/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 266 из 266«1...264265266
§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8247
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 00:14
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4116
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.10.19 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Форум,конечно Абайкин оживил
Интересно,на какое время его хватит.
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8247
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Че не спишь то. У меня то ненормирован рабочий день. Ночь считается.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 02:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Витал, а может Купидон чекушкой 0.5 литра назвал, ты его знаешь. Или ВЧКушку. Но наврятли он тебя задеть или обидеть хотел. :-)
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
PS вчкушка была она, скорее всего за 0.5ого речь
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8247
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я не кого незнаю. Не ВЧК не других. Один. Я один.)
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8247
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 02:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

При этом я горжусь что один.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 03:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Я почему-то думал, что ты был хорошо знаком с форумчанином 0.5 литра
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4116
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.10.19 - 04:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
0.7 литра точнее)
Его вспоминаешь и улыбка на лице
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 06:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Точно. 0.7 плохо, когда не знаешь, да еще забудешь))
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5470
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да уж, 0,7 не знают. мрак.
надо перед регистрацией условие-
прочитать 1,2 и 3 часть.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5470
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.10.19 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
первый мороз. минус три.
ветра нет, поэтому не ощущается.
как мороз.
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3703
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: не пользуйтесь уловками при дисскусии с одним человеком, как прибегать к "мнимой" помощи со стороны) или неуместного повторения троллинга от отдельных сказочных личностей) с ними серьёзно я не дискутирую потому что смысла нет)

Ай я яй. Но должен напомнить, что форум открытый. И не Сталкер как и ни кто другой не прибегает к Вами упомянутой помощи. Её бы и не было, если бы Ваше единственно верное мнение, таковым бы и являлось в действительности. Так что тут либо в личку, либо поаккуратнее. А то троллями форумчан называть, не есть гуд. :lol:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3703
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.10.19 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надо перед регистрацией условие-прочитать 1,2 и 3 часть.

Абайкин уже вроде занимается изучением.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 266 из 266«1...264265266
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 0
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх