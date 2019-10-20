Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #3976





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8247

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:14 Цитата: Coopidon: Я че буду бегать за тобой? По веткам. Какая чекушка? Ты мне её купил? Что б так говорить. Сынок зелёный, я если надо 20 чекушек могу ушатать и тебе илюменаторы в править если потребуется. Впредь не тыкай чикушками незнакомым людям. Понял. Нет?