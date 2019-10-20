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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8245
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Я че буду бегать за тобой? По веткам. Какая чекушка? Ты мне её купил? Что б так говорить. Сынок зелёный, я если надо 20 чекушек могу ушатать и тебе илюменаторы в править если потребуется. Впредь не тыкай чикушками незнакомым людям. Понял. Нет?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4115
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.10.19 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Форум,конечно Абайкин оживил
Интересно,на какое время его хватит.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8245
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.10.19 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Че не спишь то. У меня то ненормирован рабочий день. Ночь считается.
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