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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.10.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Любая кухарка может руководить государством.

Ленин говорил - управлять.
А руками водят, сечас - все... :lol: :oops: :-o
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8223
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов хотел сказать вы сильны. Вы всемогуще))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5468
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ленин говорил - управлять.

Да ладно.
Я лично слышал он сказал - руководить.
Потом переиначили.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4103
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайкин уже пади хомячит.
Быть может со спиртным
Тады и песни с пляскоми возможны в репортаже :lol: :lol: :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5468
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Да, позор то какой, всех позвал и затих.
Надеюсь хоть с Гогой. .
А в каком городе то это все?

[Исправлено: alex_60, 19.10.2019 - 17:39]
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2885
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.10.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Неправильная надпись.Должна быть такая:"Дорогой,сделай-ка мне мин...т".
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4103
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.10.19 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Какая пошлость на манеже :-x
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5468
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Какая пошлость на манеже

Да, конечно.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5468
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этому же есть научное определение.
Точнее медицинское
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5468
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чета ветрюган такой.
Пришлось домой зайти пока.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 1013
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.10.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ни знания. Ни должность. Какая честность//

Так я и не говорил расскажите кем работаете) ясно большинство отшутиться либо соврет) но про образование то можно рассказать)


Цитата-//Да, позор то какой, всех позвал и затих.Надеюсь хоть с Гогой. .А в каком городе то это все?//

Так я всех звал) Гога просто настырно напрашивался ему отдельное приглашение поступило)

Сходил в "Узбечку" сейчас расскажу)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8223
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будет, нет? Смотри друг, если хочешь. Я щас тут накидаю)) просто у меня такое настроение. Вырычу.))
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1154
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.10.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сходил в "Узбечку" сейчас расскажу)


Расскажи. Не догадался спросить Гогу, чем Лилю возмутило его письмо к ней в личку? :-)
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