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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8187
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Прощаю))и не патриот я. Просто сентиментален. Или как там. Люблю обнять березку. Люблю дышать утром свежим воздухом в лесу иногда до жадности, хочется прям весь воздух в лёгкие забрать.)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3494
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
уж простите, так что мне не понять эту мнимую разницу в оттенках.

А ее и нет. Одна фотка при свете лампочки Ильича. Другая - утро, облачно
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3494
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Люблю дышать утром свежим воздухом в лесу иногда до жадности, хочется прям весь воздух в лёгкие забрать.)

Я тогда намного сентиментальнее, раз в лес перебрался жить. Щас стою, дышу. Но холодно ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3695
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.10.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Щас стою, дышу. Но холодно ))

А я то думал, снег убирать надо? а он стоит дышит. :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3494
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
там тоже плюсовая. днем ноль будет

Продолжайте поиски. Вы на верном пути.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.10.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Вы меня обижаете :oops:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3494
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Физ.зарядка для офисных работников - самое то.

Полностью согласен.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Продолжайте поиски


так я точку обозначил.
где сейчас такие сугробы.
но не в Канаде, где плюсовая температура.

[Исправлено: alex_60, 19.10.2019 - 10:13]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3494
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вы меня обижаете

Шепотом: так надо. Нельзя обижать одних и тех же ))
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8187
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так утро субботнее. Где то лопата завалялись, так и хочется в трусах выбежать и снег почистить. Но. Увы выглянув в окно, невижу снег. Сосед стоит курит)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1141
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.10.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
)и не патриот я.



Вот те раз! С каких это пор быть патриотом стало предосудительным? А я патриот! И у нас и трава зеленее, и небо голубее. А там "... и деревья чужие, по-русски не понимают..." (Тэффи)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.10.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
очется прям весь воздух в лёгкие забрать

Нуууу! :-( Такой степенью эгоцентризма даже самые жуткие тираны не обладали. Vital Вы внушаете страх!! ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5435
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И у нас и трава зеленее, и небо голубее. А там "... и деревья чужие, по-русски не понимают..." (Тэффи)


полностью согласен.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3494
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.10.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Где то лопата завалялись, так и хочется в трусах выбежать и снег почистить.


Я тебе оставлю немного ))
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8187
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.10.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как там мой маленький домик4×4 в конце поля яблоневого или яблочного) жив, стоит? Смотри, приеду, сам сказал что для меня держишь.) скинь ещё раз фото, надо проверит свою недвижимость в Канаде)
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