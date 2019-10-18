abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3724





(Полноправные пользователи) Сообщений: 996

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:47 Цитата-//Нет, пусть лучше еду сфотографирует.Или айпи выложит. А мы его по айпи найдём...//



Еду завтра постараюсь сфоткать) айпи у НГ есть мое)





Цитата-//Люди всякие нужны, люди всякие важны . Но выдержке у Абайки реально поучиться можно. Профессиональная//



Вам нужны вольные журналисты без оплаты?) Могу обозревать денеры или забегаловки)



Цитата-//Красиво. Я тоже хочу стабильности. Хочу что б мой двор где вырос не трогали онамасты ваши. Как будем? А? Ты свое хочешь. Я свое//



Ономасты не мои а общие) ну для того мы и сходимся тут в рубках) чтобы определить что правильно а что нет)



Цитата-//меня вопросов нет.Никому не верю.Кроме ОК.//



Можно вас по здешней традиции назвать ОКбот?)