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§ mimohodom
Флуд и оффтопик (часть 4)
mimohodom


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 02.02.19
Отправлено: 18.10.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я тут попу рву чтоб меня заметили и взяли к себе в нурлыботские войска а вы мне тут портфолио портите)
Портфолио не попа, испортилось так поправите). А вот первый предмет рвать надо аккуратнее. Дефекты бывают заметны :-)
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2875
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.10.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Земляка давно чет не было

Да в цеху ночевать оставался,работы валом!Вот за ночь собрал кухню угловую,днём поехали,установили.А сейчас сижу и употребляю пенные напитки с названием одного ближайшего городка.Где,кстати,у меня родилась мама и где есть ГЭС,которую строил мой дед.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4089
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.10.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Бакалавр психологии-

Будет смешно,если вы мой однокурсник.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 995
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//вот первый предмет рвать надо аккуратнее. Дефекты бывают заметны//


Вас не знаю,не буду троллить просто оставлю ваш коммент как он есть)))


Цитата-//Да в цеху ночевать оставался,работы валом!Вот за ночь собрал кухню угловую,днём поехали,установили.А сейчас сижу и употребляю пенные напитки с названием одного ближайшего городка.Где,кстати,у меня родилась мама и где есть ГЭС,которую строил мой дед//

Да вы спец по гарнитурам?) Хочу себе заменить) но все не решусь ) дорого очень)
Тоже вот закупился Жигулями барными товарищ с ЧБ приехал сидим,политизируем)
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2875
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.10.19 - 22:12
Комментарий удален модератором.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2875
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.10.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Маска пусть пока повесит.

Кого или что повЕсит?
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8176
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.10.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mimohodom:
Не факт. За то он всем голову запудрил. 5+. Если он нурлыбот на госслужбе то тоже молодец, задача выполнена. А дальше что? Жизнь идёт, вечно не получится же писать что трава зелёная, когда она чёрная. Дальше то че? Абайка? Украсть?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4089
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.10.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
.А сейчас сижу и употребляю пенные напитки

Капец,Земеля в измененном состлянии сознании вообще тяжёлый персонаж :lol:

[Исправлено: kbkz1980, 18.10.2019 - 22:19]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5417
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая радость дуракам не
Не отвечать.просто кайф.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5417
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тык мык бухает.
Бухой на форуме.
Ахтунг.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.10.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Жизнь идёт, вечно не получится же писать что трава зелёная, когда она чёрная. Дальше то че? Абайка? Украсть?//


Стою на своем.правители уходят и приходят,бардак сменяется процветанием и наоборот а я за стабильность,молодой был хотелось свободы, кипиша,революций,науку историю поизучал чето расхотелось всего) пусть будет как есть и пусть никто не уйдет обиженным) мне пофиг на все,я против превращения моей страны где живут мои родители,друзья в Сирию((
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.10.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я и говорю. Он не Марик.

Пусть паспорт покажет!
Нет, пусть лучше еду сфотографирует.
Или айпи выложит. А мы его по айпи найдём...
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2875
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.10.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Капец,Земеля в измененном состлянии сознании вообще тяжёлый персонаж

Лиля,мне до изменённого состояния надо выпить примерно литр в одно лицо.Водки.И что со мной может сделать полторашка пенного,да под сыр-косичку?!Только расслабить от трудов праведных.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2875
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.10.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Какая радость дуракам не Не отвечать.просто кайф.

Оно и видно.Ты тут так всем не отвечаешь.Просто метёшь пургу.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2875
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.10.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я против превращения моей страны где живут мои родители,друзья в Сирию((

Ты против исламского фундаментализма?
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