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§ NG.kz
Зачем нам столько «лежачих»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36993
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.10.19 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу четыре искусственных неровности размещены на небольшом расстоянии друг от друга на участке дороги по ул. Сибирской, между ул. Ленинградской и ул. Садовой. Да, «лежачие полицейские» расположены рядом со школой «Озат», но с той стороны, где в ограждении школьного двора нет ни одного выхода, ни одних ворот, там сплошной забор, дети оттуда не могут внезапно выбежать на дорогу
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§ Гога
Re: Зачем нам столько «лежачих»?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Где , кто , кого пересекает ?? Ленинградская и Садовая - перпендикулярны !!!А Ленинградская и Сибирская --- параллельны . Смотрите карту . Или я чего - то не понимаю?? А Максим окончил ОмГУПС . И запутался в геометриях - Евклидовой и Лобачевского??
Профайл

§ Гога
Re: Зачем нам столько «лежачих»?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.19 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если редакция отправляла запрос , и там также указаны улицы , как и в заметке - имею ввиду тот же порядок . И руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ просто ответил ,и не учел расположения улиц , грош цена такому ответу . Значит они вообще не знают улиц. Правильно - просто отписка.
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* Тимур Гафуров
Re: Зачем нам столько «лежачих»?
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 461
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 17.10.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Где , кто , кого пересекает ?

Вы абсолютно правы. Мы исправили.
К сожалению, по поводу качества ответа из отдела ЖКХ вы правы тоже. В новом запросе укажем правильный адрес)
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