Цитата: abaika95:

были ли уже обзоры с кафе "Амели" которое возле драм театра?обзор кафе " Моя Узбечка" ? А то все хочу туда сходить и чет "руки не доходят")

Можете смело идти и в Амели и в Узбечку. Прекрасные заведения. Мне они очень нравятся, вкусно, доступно, вежливо. В Амели прям дуновение Франции - он интерьера до фоновой музыки. Да и любителям питаться только ппшными блюдами там есть из чего выбрать, кто калории считает - так там для вас возле каждого салата, каждой каши пишут ккал. В узбечке восточная атмосфера, блюда по-восточному сытные, жирненькие))