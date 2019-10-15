Coopidon В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз #45





(Полноправные пользователи) Сообщений: 76

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:05 Цитата: Kairat stayer:

Ничего страшного, не зацикливайтесь. Тоже автора не особо понял

А я автора, из обсуждения статьи которого, вы скопировали свой коммент понял. А ваш-нет. Поэтому и уточняю.

Цитата: Kairat stayer:

Попытка сдержать рост цен на мясо?????

Вы же сами предположили. Чтобы уменьшить экспорт в Узбекистан.

А может это санкции за то что они не хотят покупать муку, но с удовольствием покупают зерно?

Рс

Но, предупреждаю, это только моя догадка.