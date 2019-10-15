/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36986
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.10.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 6 и пунктом 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан», со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе.
Читать новость

* Coopidon
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.10.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ничего страшного, не зацикливайтесь. Тоже автора не особо понял

А я автора, из обсуждения статьи которого, вы скопировали свой коммент понял. А ваш-нет. Поэтому и уточняю.
Цитата:
Kairat stayer:
Попытка сдержать рост цен на мясо?????

Вы же сами предположили. Чтобы уменьшить экспорт в Узбекистан.
А может это санкции за то что они не хотят покупать муку, но с удовольствием покупают зерно?
Рс
Но, предупреждаю, это только моя догадка.
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Butch, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 4
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх