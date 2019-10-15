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§ NG.kz
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.10.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 6 и пунктом 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан», со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе.
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


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Сообщений: 1385
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Чего-то я сомневаюсь, что такой запрет введён из-за изобилия.


Вынужденная мера, на перспективу, чтобы в целом поголовье не уменьшилось. Летом текущего года указывали, что в Узбекистан в прошлом году вывезли 50 000 голов, а в текущем году за пять месяцев вывезли 42 000 голов.

Подробнее здесь: https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2019-06/iz-kazakhstana-zapretyat-vyvozit-telok
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§ Coopidon
Re: В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Coopidon


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Сообщений: 64
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На счёт устройства войск Чингисхана, озвученного А.Евниевым, образно мы у себя 30 и более лет тому назад успешно применяли, правда в небольших масштабах в овцесовхозе Каймаккольский, наверное и в других совхозах такая же структура была. Следует отметить, что для поголовья корма заготавливали, соответственно сенокос, сеяли зерновые, кукурузу и другие культуры. Тогда, Палат овцеводов и помине не было, были потребсоюзы, заготконторы, плановая экономика и.т.д. Некоторые могут подумать, что ниже Кайрат людей со зверями и животными смешал, я не И.Крылов конечно, который написал басню шедевр "Лебедь, рак и щука". В общем, жанр схожий, если условно в те времена 40 000 менеджером был директор совхоза (Лев), было три отделения (в настоящее время не существуют), там были 10 000-ки управляющие (тоже Львы) и пастухи 1000 (также Львы, которые пасли 10 отар овец, у каждого более 1000 голов)

Чесно говоря мало что понял....Чингисхан, совхозы, пастухи, Львы или львы. Львы с заглавной, это кто или что? Это имя?
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§ Kairat stayer
Re: В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1385
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Чесно говоря мало что понял....Чингисхан, совхозы, пастухи, Львы или львы. Львы с заглавной, это кто или что? Это имя?


Ничего страшного, не зацикливайтесь. Тоже автора не особо понял, где он в заметке отмечает: Попытка сдержать рост цен на мясо?????

Как запрет на вывоз телят, стельных тёлок, овцематок, козочек может повлиять на цены, именно в настоящее время? Наоборот, они останутся у нас, обычно стельных тёлок, и.т.д. под нож не пускают, после окота увеличится количество поголовья.
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§ pandit
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 16.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оказывается запрет связан с массовым вывозом в Узбекистан, вот в чем дело. У них принята программа типа нашей "Сыбага",деньги дают быстро и без процентов. Но запретительные меры эффективны ли, в рыночных условиях. У меня, например, был покупатель из Узбекистана на апрель 2020 на весь молодняк коз, а теперь эта сделка под большим вопросом, а купят ли у меня на внутреннем рынке весь приплод - в этом я совсем не уверен. У нас все хотят 5литровых коз за 25 тыс тенге купить, а цена им свыше 200 тысяч. И как быть с теми, кто уже заключил контракты, получил предоплату, начал оформление? Очень резкое решение приняли, очень. Не в рыночных механизмах совершенно. ГДЕ меры по развитию внутреннего рынка животноводства?
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§ alex_60
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
alex_60


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Сообщений: 5372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
на апрель 2020 на весь молодняк коз

Цитата:
pandit:


приказ вступает в силу с 21 октября,
заканчивается его действие 21 апреля.
впритык конечно.

[Исправлено: alex_60, 16.10.2019 - 09:30]
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1385
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
У меня, например, был покупатель из Узбекистана на апрель 2020 на весь молодняк коз, а теперь эта сделка под большим вопросом, а купят ли у меня на внутреннем рынке весь приплод - в этом я совсем не уверен. У нас все хотят 5литровых коз за 25 тыс тенге купить, а цена им свыше 200 тысяч. И как быть с теми, кто уже заключил контракты, получил предоплату, начал оформление?


Лично сам отношусь к местным предпринимателям занимающимся таким делом как вы, с большим уважением. Тут получается в Узбекистане есть спрос на наш молодняк, да и как вы отмечаете без процентные финансовые средства выделяются на развитие. Принято решения, причины мы знаем, запрет вступит в силу по истечению 10 дней, с момента подписания, в данном случае, это конечно не важно. На мой взгляд вам следует писать мотивированное письмо в Министерство сельского хозяйства РК, с просьбой решить индивидуальном порядке данную проблему, с приложением копии контракта и других имеющихся документов.
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§ pandit
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 16.10.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здание фермы 30м на 8м, сендвич - 13 млн тнг.
Комплект для сенокоса - 18 млн.
Скважина 100м (воды у нас нет) - 5 млн
Газ 200м - 2.5 млн
Провода со столба спустить (на 3 фазы) - 0.2 млн
Алмазы на этой ферме выращивать? Скорее бы накрылась эта система медным тазом, и появилось что-то здравое, здоровое, перспективное. Другого не вижу варианта, сорри.
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§ pandit
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 16.10.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо Kairat stayer. Ничего я не буду продавать. Буду выращивать молодняк, сыр сделаю, кефир, творог. Подальше от этих киданий бумажками, нервотрепки и потери времени.
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§ alex_60
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кайрат смотрю в животноводстве шарит,
занялся бы разведением баранов,козлов, другой живности.
времени полно, все равно на пенсии.
внес бы свой вклад в развитие животноводства в Казахстане.
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§ Vital
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8148
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.10.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
А напиши письмо. Не че не теряешь же. А нам потом расскажишь, будет министерство с мелкими хозяйствами разговаривать или нет. А вдруг разрешат. То тогда можно с уверенностью сказать, что власти думают о нас.
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§ pandit
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 16.10.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был вчера в райСЭС, руководитель эффективный очень. Открыл закон, все показал, пояснил, направил к специалисту для консультации по переработке. Уважаю, побольше бы таких.
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§ alex_60
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
на мой взгляд, ничего зазорного нет, раньше говорили: Все работы хороши - выбирай на вкус!


зачем обидел то человека, да еще противоположного пола.?
с какой целью?

[Исправлено: alex_60, 16.10.2019 - 11:33]
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1385
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Спасибо Kairat stayer. Ничего я не буду продавать. Буду выращивать молодняк, сыр сделаю, кефир, творог. Подальше от этих киданий бумажками, нервотрепки и потери времени.


Хорошо, удачи!Цитата:
pandit:
Был вчера в райСЭС, руководитель эффективный очень. Открыл закон, все показал, пояснил, направил к специалисту для консультации по переработке. Уважаю, побольше бы таких.


Везде так должно быть, не только в близлежащем к областном центру районе.
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1385
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кайрат смотрю в животноводстве шарит, занялся бы разведением баранов,козлов, другой живности. времени полно, все равно на пенсии. внес бы свой вклад в развитие животноводства в Казахстане.


Так, я как ты сеновал не поджигал в молодости а трудился, тем самым внося свой вклад в развитие страны. В три года сел на лошадь, уже в шесть баранов пас. Далее в старших классах сенокос, окучивание ёлочек, заготовка кукурузы, кирпичные завод и.т.д.
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§ Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1385
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.10.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
зачем обидел то человека, да еще противоположного пола.? с какой целью?


Хронологию смотри, оскорблении с моей стороны нет, ранее отмечал: мы же стремимся создать демократическое государство, а гендерное равенство, в демократических странах-это один из главенствующих аспектов жизни, равные возможности для женщин и мужчин, в повседневной жизни. Существует правила, этика и.т.д. их надо придерживаться.

Считаю, что дискуссию следует вести без необоснованных вешании ярлыков, типа бот, платный, методички и.т.д. Вот когда нибудь лично я говорил кому нибудь, что бот, деньги получаешь, в этом роде, таких фактов не было.
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