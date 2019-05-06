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§ NG.kz
Курс на «социализацию» взят, но…
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36977
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт Токаев еще 27 марта отметил важность работы госслужащих в соцсетях и поручил всем акимам, от сельских до областных, перейти на новый формат общения с населением, обеспечив максимальный охват, открытость и оперативность реагирования. Прошел месяц, и «НГ» проанализировала активность в социальных сетях областного, городских, районных акиматов, а также государственных служащих Костанайской области.
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§ yudjin
Re: Курс на «социализацию» взят, но…
yudjin


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Сообщений: 6149
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.05.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Курс на "социализацию"... очередная игрушка ради галочки: президент сказал "надо" - акиматы ответили - "в сеть!".
Да и сам инстаграм Токаева тоже у меня под сомнением его личного ведения. Во-первых, там несколько клонов с таким именем и различить настоящего простому пользователю трудно. Но недавно знакомая, которая занимается сбором подписей за возвращение нашего времени, написала президенту в инстаграм. Сначала комментарием под новостью, потом в директ... не прочитано, реакции никакой.

Сам не так давно, как последний шанс, отправлял по ватсапу фото безобразного состояния мусорных площадок в микрорайонах в отдел ЖКХ. Поскольку реакции на отправленные снимки электронной почтой в ЖКХ города не было. Ответ и реакция на сей раз последовали: по-моему трижды в акимате собирали коммунальщиков, ругали, искали крайних и решали, что же делать с мусорным беспределом. Кое-какой порядок вокруг контейнеров появился, на одной площадке даже загородку поменяли.

Второй случай обращения через емейл был в Костанай-су. Фото разрытого асфальтового покрытия во дворе, зияющего с прошлого года, судя по присланному ответу на фирменном бланке с подписью инженера, должно быть восстановлено в июне , т.е спустя 9 месяцев!
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§ crayfish_xD
Re: Курс на «социализацию» взят, но…
crayfish_xD


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 15.10.19
Отправлено: 15.10.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В целом, я думаю, идея отличная. Если раньше достучаться к акиматовцам было трудно, то сейчас достаточно написать им в инстаграм)) К примеру, Затобольский акимат постоянно что-то интересное публикует в инстаграме, историю, отчеты всякие разные. Надеюсь многие акиматы возьмут пример.
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