yudjin Re: Курс на «социализацию» взят, но… #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6149

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:56 Курс на "социализацию"... очередная игрушка ради галочки: президент сказал "надо" - акиматы ответили - "в сеть!".

Да и сам инстаграм Токаева тоже у меня под сомнением его личного ведения. Во-первых, там несколько клонов с таким именем и различить настоящего простому пользователю трудно. Но недавно знакомая, которая занимается сбором подписей за возвращение нашего времени, написала президенту в инстаграм. Сначала комментарием под новостью, потом в директ... не прочитано, реакции никакой.



Сам не так давно, как последний шанс, отправлял по ватсапу фото безобразного состояния мусорных площадок в микрорайонах в отдел ЖКХ. Поскольку реакции на отправленные снимки электронной почтой в ЖКХ города не было. Ответ и реакция на сей раз последовали: по-моему трижды в акимате собирали коммунальщиков, ругали, искали крайних и решали, что же делать с мусорным беспределом. Кое-какой порядок вокруг контейнеров появился, на одной площадке даже загородку поменяли.



Второй случай обращения через емейл был в Костанай-су. Фото разрытого асфальтового покрытия во дворе, зияющего с прошлого года, судя по присланному ответу на фирменном бланке с подписью инженера, должно быть восстановлено в июне , т.е спустя 9 месяцев!