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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1110
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.10.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я рад за вас


Ну, а что Вам ещё остаётся делать? Только хорошую мину при плохой игре
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* Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8134
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.10.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
В россии большинство таких людей. Злые очень. Те кто мало там бывает, им это не заметно. Я провожу большую часть времени в рф и почувствовал на себе. Есть возможность сравнивать регулярно. У них тут ещё 90 - е года, бандитизм, да и люди по жёстче наших будут. Человек просто попал под их влияние. Скорей всего он сам этого и даже незаметил как попращался с душой первоцелиников, духом кустанайщины. :-(
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
После ухода Путина думаешь лучше жизнь в РФ будет или хуже?

"Население страны разделилось буквально на две части: те, кто за путина. И те, кто умеют читать, писать, делать логические выводы."
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ты знаешь,Виталя,я в последний раз в Кустанае был в далёком 2007-ом году.Но родители и сестра ездили в гости и сказали:"Делать там нечего!Люди изменились,стали все какие-то злые,только деньги на уме." Так что это ещё вопрос,остался ли этот дух первоцелинников в Казахстане.Да и мне поначалу в России было дико,что такие люди.Казахстанцы казались добрее и душевнее.Но ничто не вечно под Луной...
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У них тут ещё 90 - е года, бандитизм,

Ну,с этим ты загнул - преступности такой,какая была раньше,нету.Сейчас полицаи порой хуже бандитов.И ничего с этим не сделаешь,у них прикрытием погоны и законы,которые они вертят в свою пользу.
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