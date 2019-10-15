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§ NG.kz
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36974
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.10.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 6 и пунктом 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан», со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе.
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* юля елиссева
Re: В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1310
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.10.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стимулируют выращивать и продавать на экспорт свиней
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* Vital
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8135
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.10.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лукашенко щас волосы рвёт на голове. Другие страны мечтают покорить рынки. Ту же рф. А у нас 2 коровы продали заграницу. Все! Кризис в стране с мясом
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* Kairat stayer
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1365
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
стимулируют выращивать и продавать на экспорт свиней

Цитата:
Vital:
Лукашенко щас волосы рвёт на голове. Другие страны мечтают покорить рынки. Ту же рф. А у нас 2 коровы продали заграницу. Все! Кризис в стране с мясом


Вы сначала вникните о чем документ, согласно которого, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан живого крупного рогатого скота, в частности, телят возрастом до одного года женского рода, телочек свыше одного года, коров, овец и коз живых, овцематок (козы и козочки).

Речь идёт о живых телятах, тёлках, овцематках, которые в последующем будут давать плоды, преследуемая цель - чтобы увеличить поголовье. Мясо как экспортировали, так-же экспортируют, никаких проблем нет.
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* юля елиссева
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
юля елиссева


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Сообщений: 1310
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.10.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
ы сначала вникните о чем документ

господин наурлыбот, я что-то писала про мясо? я так и написала - стимулирование экспорта свиней. Цитата:
Kairat stayer:
живого крупного рогатого скота, в частности, телят

обычно к нам породистый скот завозят, тех же мясных ангусов или молочных голштинофризов. не думаю что беспородный казахстанский скот кому-то за границей интересен.
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* Kairat stayer
Re: В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1365
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запрет именно сроком на 6 месяцев, в настоящее время телочки стельные и скоро принесут телят. По телятам, понятно что в перспективе тоже будут давать плоды, по овцематка аналогично.

Документ здесь: https://www.zakon.kz/4990204-v-kazahstane-vveden-zapret-na-vyvoz.html
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§ Ваш земляк
Re: В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.10.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
не думаю что беспородный казахстанский скот кому-то за границей интересен

А как же казахская красноголовая?
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* Kairat stayer
Re: В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1365
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.10.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
господин наурлыбот,


Давайте без ярлыков.Цитата:
юля елиссева:
обычно к нам породистый скот завозят, тех же мясных ангусов или молочных голштинофризов. не думаю что беспородный казахстанский скот кому-то за границей интересен.


Интересен или нет-это другой вопрос. Молодняк ранее вывозили, теперь по факту запретили вывоз, будут контролировать, а кто будет вывозит привлекать к ответственности.
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* юля елиссева
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1310
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.10.19 - 13:55
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* Vital
В Казахстане введен запрет на вывоз коров, овец и коз
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8135
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.10.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Понятно. Но и хорошо тогда. Не стоит переживать мне. Значит всем мясо хватит.))
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