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§ NG.kz
Новый проспект - новые проблемы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.10.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О проблемах, которые появились на проспекте Назарбаева в редакцию "НГ" сообщила пользователь сайта Светлана.

- Дорожные знаки поставили как попало. Во двор дома 137/1 заехать невозможно, так как теперь там запрещающий знак! - рассказала она.
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§ Сабыр
Re: Новый проспект - новые проблемы
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Только маршрут 10",извините,этот маршрут идёт через весь город,а персональное такси не пробовали заказывать?
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§ Добринцофф
Re: Новый проспект - новые проблемы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6748
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.10.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оттуда теперь можно уехать только на маршруте 10, - пожаловалась Светлана. - Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36431

Как я вас понимаю,такая же фигня в Затобольске в котором проживает 22000 человек,а в город ходит всего один автобус 102.
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* лимон
Новый проспект - новые проблемы
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1086
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.10.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
такая же фигня в Затобольске


вечером на остановке в сторону Затобольска регулярно наблюдаю как берут попутки (или бомбилы, не знаю) по 100тг. в город такой темы нет?
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§ Добринцофф
Новый проспект - новые проблемы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6748
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.10.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
вечером на остановке в сторону Затобольска регулярно наблюдаю как берут попутки (или бомбилы, не знаю) по 100тг. в город такой темы нет?

Берут конечно,автобусники даже писали про это ,и фотки номеров бомбил скидывали.
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§ Vital
Новый проспект - новые проблемы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8132
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.10.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы не бомбилы, зимой особенно, люди бы остались на улице. И это факт. Руководство ттс это знает и скромно умалчивает. Говорить об этом им не с руки.

[Исправлено: Vital, 15.10.2019 - 10:12]
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§ yudjin
Новый проспект - новые проблемы
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6148
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.10.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
аблюдаю как берут попутки (или бомбилы, не знаю) по 100тг. в город такой темы нет?

по 150 тн.
Очень редко сажусь к таким.
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* лимон
Новый проспект - новые проблемы
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1086
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.10.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
по 150 тн.

я по 100тг. до 5 магазина доезжал, год назад
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