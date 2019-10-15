Vital Флуд и оффтопик (часть 4) #3437





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8132

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:19 Цитата: таноми52: В россии большинство таких людей. Злые очень. Те кто мало там бывает, им это не заметно. Я провожу большую часть времени в рф и почувствовал на себе. Есть возможность сравнивать регулярно. У них тут ещё 90 - е года, бандитизм, да и люди по жёстче наших будут. Человек просто попал под их влияние. Скорей всего он сам этого и даже незаметил как попращался с душой первоцелиников, духом кустанайщины.