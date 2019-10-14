Цитата: Ваш земляк:

Я вот что ещё думал - какое же тебе ещё определение можно дать? И вспомнил.





Выбрали себе жертву, приписали совершенно чуждые ей свойства и долбите, и долбите...Похоже, тут что-то личное... Ибо Yang не российский политик или политолог, порочные идеи которого надо всячески развенчивать, чтобы за ним не шли последователи. Или мы что-то не знаем о Victorе? В чём смысл Вашего постоянного прессинга? Дело в Вашем характере? Victor самый разумный из нас, объективный форумчанин. Не бросающийся ради популизма во всякие изобличения и разоблачения. Однако реально смотрящий на происходящее хоть в городе, хоть в стране, хоть за рубежом. Если власть за что-то заслуживает критики, он критикует. Если есть положительные моменты в действиях тех же акиматов, он тоже это отметит и поддержит. А Вы хотели бы, чтобы все были подобны Вам: всегда и за всё власть только хаяли, сеяли напряжённость? Пассионарии умеют разрушать "весь мир до основания...", а новый мир способны строить только Yangи... Рада, что Victor мой друг на форуме.