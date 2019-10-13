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§ NG.kz
Еще про одну автобусную остановку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36972
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.10.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее была заметка про автобусную остановку на центральном рынке. Прочитала о быстром реагировании властей. Захотелось тоже написать про остановку по у.Алтынсарина, что возле магазина "Березка".
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§ alex_60
Еще про одну автобусную остановку
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Как может Алтынсарина быть ограничена Баймагамбетова, если они идут параллельно?


так понимаю, сходятся до кольца, за Березкой и школой поворот..
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§ yudjin
Еще про одну автобусную остановку
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6147
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.10.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так понимаю, сходятся до кольца, за Березкой и школой поворот..

ааааа, ну если в ту сторону, тада да.
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§ Гога
Re: Еще про одну автобусную остановку
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1373
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.10.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
yudjin
и Алекс - ГУГЛ в помощь
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§ Гога
Re: Еще про одну автобусную остановку
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1373
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.10.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- Где там кольцо увидели ?? Там же Баймагамбетова раздваиваеся - часть идет по - над ледовым стадионом до ГАИ. Знать надо город Кустанай !! :-P :-P
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§ ГИП
Еще про одну автобусную остановку
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1274
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 14.10.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: Как может Алтынсарина быть ограничена Баймагамбетова, если они идут параллельно?

Цитата:
yudjin: ааааа, ну если в ту сторону, тада да.


Ну хорошо что опомнился :lol:


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Страница 3 из 3«123
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