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§ NG.kz
УБОП вернут в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36779
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) восстановят в системе МВД. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди. Подразделение перестало существовать в конце прошлого года.
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§ olegggon
Re: УБОП вернут в Казахстане
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1014
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 20.09.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как будто что-то изменится, так и будут заниматься решением своих личных экономических задач.
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§ alex_60
УБОП вернут в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5008
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

Уже руки потирают.
Особенно тот актюбинский - я из убопа, я приехал костанайцев нагибать. А этот русский что тут делает.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2019 - 19:31]
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§ Сабыр
Re: УБОП вернут в Казахстане
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как придурки,то убрали,то опять воссоздали. Ну не серьёзно же так себя вести,тем более полиции.
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§ Сталкер
УБОП вернут в Казахстане
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.09.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сложно бороться самим с собой внутри той же структуры. Ни то чтобы сложно, это просто невозможно, поскольку не существует уже ОПГ (для борьбы с которой нужен УБОП) без участия сотрудников правоохранительных, специальных или надзорных органов.

[Исправлено: Сталкер, 22.09.2019 - 10:47]
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