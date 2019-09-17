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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 149 из 149«1...147148149
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, всё о чём я говорю,ищи на страницах НГ... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Тебе надо, ты и ищи.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тебе надо, ты и ищи.

Мне - не нада. Всё читал, на НГ.
Задавал вопрос - Зачем им второй
Ледовый дворец... :lol: :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот работяги, сели обедатью Расскидали -

мусор. Посмотрим - уберут за собой,
или нет?... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё, обеденный перерыв - закончился.

Мусор убран, только одежда и инструменты-
лежат.После работы - заберут... :lol: :oops:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8011
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.09.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Драг смотри там Аккуратней. А то неправильно поймут и за шпионаж депортируют из страны к нам. Опять придётся гусей в тарановке заводить)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Опять придётся гусей в тарановке заводить)

В Тарановке - нет. В - Айете... :lol: :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.09.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот работяги, сели обедатью Расскидали - мусор.

Вообще мрак, раскидали мусор.
Капец.. Полная Деградация.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Полная Деградация.

Это тебе - не в Нью - Йорке... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.09.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это тебе - не в Нью - Йорке...


Да, согласен.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3559
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.09.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мусор убран

Ну хоть убрали за собой. :lol: Цитата:
drakon:
только одежда и инструменты-лежат.После работы - заберут...

Как они это всё после работы заберут то? А чем работать будут. Опять только видимость создавать, гони их, что бы работу делали. ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, Нур-Султан, воюет с народом.
А у нас более "приземлёные" дела.
Вот кот у кого то - пропал.

Нашедшему 150€, вознаграждение... :lol: :oops: :-P
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§ Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.09.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Это брусчатка? Покрытие на фотографии с котом.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Это брусчатка?

Не обратил - внимания.
Возможно. В глаза бросается,
главное, вознаграждение... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17366
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, как хорошо сегодня на улице.
Бабье лето пришло. +22 градуса.
Проехал мимо сада. Яблоки выросли.

Как облепиха, правда яблоками,
ветки облеплены... :lol: :oops:
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Страница 149 из 149«1...147148149
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