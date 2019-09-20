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§ NG.kz
Водитель ГАЗели пострадал после столкновения с КамАЗом в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужчина, находившийся за рулем ГАЗели, не справился с управлением. ДТП произошло 13 сентября в 04.30 на 54-м километре трассы Костанай-Мамлютка. Видео последствий столкновения в редакцию "НГ" прислали читатели.
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§ лимон
Re: Водитель ГАЗели пострадал после столкновения с КамАЗом в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.09.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, на видео с места дтп КамАз с прицепом стоит на проезжей части, а не на обочине, и тормозной след от ГАЗели по дороге тоже четко виден
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