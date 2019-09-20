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§ NG.kz
Как узнать свой долг по налогам?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36761
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Налоги за 2018 год уплатить нужно до 1 октября. А сколько? Позвонила в налоговую. Ответ: придите к нам и узнайте. А какие еще возможности? Почему нет квитанций?
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* yudjin
Re: Как узнать свой долг по налогам?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6113
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Можно позвонить по телефонам: 28-17-01 и 28-18-32

Покажите мне счастливчика, который дозвонился пот ним.
Первый всегда занят, второй - не отвечает.
Пойду по ссылке...
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§ MedVed820607
Re: Как узнать свой долг по налогам?
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 20.09.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мне, так удобнее через егов. Там сразу оплатить можно с карточки (https://egov.kz/cms/ru/services/taxation/e_078)
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§ alex_60
Re: Как узнать свой долг по налогам?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///е сервисы «Сведения о наличии (отсутствии) налоговой задолженности»,//

неправильно назван сервис,
правильно -
Сведения об отсутствии (наличии) задолженности и предстоящих платежах, учет по которым ведется в органах государственных доходов///
ключевое слово - ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖАХ.
там указаны сумма за 2018 год, и сумма с учетом переплат/недоимок.
но суммы там и те которые мне сказали по телефону 28-18-32,
различаются.
ненамного, но различаются.
могу сказать что за 2018 год такие же суммы, как и за 2017.
которые мне сказали по тел 28-18-32.
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§ alex_60
Re: Как узнать свой долг по налогам?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
По мне, так удобнее через егов. Там сразу оплатить можно с карточки


плюс сто тенге к сумме.
можно и без сто тенге.
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* yudjin
Re: Как узнать свой долг по налогам?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6113
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Пойду по ссылке...

Такая же лажа.
Из трёх проверенных человек, у всех выдает НОЛЬ, хотя должны быть начисления, так как в прошлые годы оплачивали.
Причем передо мной лежит квитанция, которую утром забрал из ПКСК, с налогом на имущество в 1875 тн., но на сайт упорно выдает НОЛЬ.
Вопрос. Вы или сделайте свои сервисы реально доступными и правдивыми или не вводите в заблуждение людей.
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§ alex_60
Как узнать свой долг по налогам?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Такая же лажа. Из трёх проверенных человек, у всех выдает НОЛЬ, хотя должны быть начисления, так как в прошлые годы оплачивали.


похоже ты смотришь задолженнось . если долгов нет, она и будет ноль.
а задолженность выплывет только после 1 октября, если не оплатишь.
надо смотреть - ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЛАТЕЖИ,
прочитай третий пост.
в сервисах, открой - все сервисы,
третий снизу.
на kgd.gov.kz

[Исправлено: alex_60, 20.09.2019 - 12:23]
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* yudjin
Как узнать свой долг по налогам?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6113
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надо смотреть - ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЛАТЕЖИ,

во-первых, дайте, пжлста, ссылку где их найти?
А во-вторых, для чего давать бесполезные телефоны и ссылки до 1 октября, если в них НОЛЬ?
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§ alex_60
Как узнать свой долг по налогам?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-upcoming-payments-web
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* yudjin
Как узнать свой долг по налогам?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6113
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Спасибо. Нашел, проверил. По одному выдает как в квитанции. По двум - ноль.
Сохранил распечатку. На всякий случай.
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§ dandiv
Как узнать свой долг по налогам?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 20.09.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня по ссылке Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов показывает земельный, имущественный налоги и налог на транспорт по нулям, а Сведения об отсутствии (наличии) задолженности и предстоящих платежах, учет по которым ведется в органах государственных доходов показывает сумму предстоящего платежа без учета переплаты только на налог на имущество :-x А где земельный и налог на транспорт?
p/s Кнопку Подробнее нажимал

[Исправлено: dandiv, 20.09.2019 - 12:43]
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§ alex_60
Как узнать свой долг по налогам?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
А где земельный и налог на транспорт? p/s Кнопку Подробнее нажимал


ну на транспорт до 31 декабря, а земельного да, нет.
остановились похоже пока на налоге на имущество.
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§ alex_60
Как узнать свой долг по налогам?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно что две недели назад смотрел.
была указана переплата.
и две суммы , с учетом переплаты, и без учета переплаты.
сейчас смотрю-
строки переплата и сумма платежа с учетом переплаты- исчезли совсем.
а переплата была, я распечатки делал.
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§ dandiv
Re: Как узнать свой долг по налогам?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 20.09.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
имущественный и земельный хотели объединить:
Цитата:
«Законотворцы предлагают объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налогообложения – объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты. Два налога будут уплачиваться единым платежом. Ставки остаются на прежнем уровне, ничего не подорожает, просто будет удобнее платить налог. Сегодня это два разных налога, разная методика начисления, две квитанции, и это создает неудобство налогоплательщикам», - пояснили в министерстве. Для собственников квартир в многоквартирных жилых домах земельный налог хотят вовсе отменить, так как на сбор этого незначительного по своему размеру налога нужны большие затраты на администрирование в связи с большим количеством объектов и сложностью расчетов. Документ проходит процедуру согласования в государственных органах. Внесение в Парламент планируется осенью текущего года. Запланированный срок введения в действие норм – с 2020 года.

Но сейчас вроде 2019-ый год ;-) Вот и пойми платить земельный или нет.
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§ alex_60
Как узнать свой долг по налогам?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Вот и пойми платить земельный или нет.


после 1 октября, числа-5-10 задолженность проверь.
увидишь сколько надо было заплатить, правда уже пеня будет.

заплати про прошлому году. и все.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2019 - 13:14]
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