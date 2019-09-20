имущественный и земельный хотели объединить:

Цитата: «Законотворцы предлагают объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налогообложения – объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты. Два налога будут уплачиваться единым платежом. Ставки остаются на прежнем уровне, ничего не подорожает, просто будет удобнее платить налог. Сегодня это два разных налога, разная методика начисления, две квитанции, и это создает неудобство налогоплательщикам», - пояснили в министерстве. Для собственников квартир в многоквартирных жилых домах земельный налог хотят вовсе отменить, так как на сбор этого незначительного по своему размеру налога нужны большие затраты на администрирование в связи с большим количеством объектов и сложностью расчетов. Документ проходит процедуру согласования в государственных органах. Внесение в Парламент планируется осенью текущего года. Запланированный срок введения в действие норм – с 2020 года.

Но сейчас вроде 2019-ый год Вот и пойми платить земельный или нет.