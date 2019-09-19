Маркс Последствия сильного ветра в Костанае #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 517

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:24 Цитата: drakon:

А 10 000 деревьев надо - спиливать...

Только ведь парадокс и заключается в том, что спиливают не те деревья, которые нужно. Во дворах полно одиночных сухих деревьев, которые давно требуют обрезки, угрожая свалить сухие ветки на головы прохожих или придавить припаркованные рядом авто. Но по дворам же надо ездить, искать, устанавливать технику возле каждого дерева, чтобы спилит сухую ветку. То ли дело обкромсать сразу рощицу, аллейку или большую посадку. Все рядом, никакой суеты и маеты, плюс заработки на мировом уровне.