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§ NG.kz
Последствия сильного ветра в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии. сделанные сегодня, 19 сентября, прислали "НГ" автор аккаунта в Инстаграм valentina_korovina_kst и пользователь нашего сайта НОЧНОЙ ДОЗОР.
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§ drakon
Re: Последствия сильного ветра в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то домики - картонные.
Как в США. Каждый год их - ветром
сносит. и они страховку получают.
И на том же месте опять строят... :lol: :oops: :-o
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§ drakon
Re: Последствия сильного ветра в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А 10 000 деревьев надо - спиливать... :lol:
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§ alex_60
Re: Последствия сильного ветра в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Смеяться над чужим горем
Грех.
Катаклизмы природы одинаковы во все мире.
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§ alex_60
Последствия сильного ветра в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У тебя сегодня день веселья похоже.
Правда с душком.

[Исправлено: alex_60, 19.09.2019 - 19:47]
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§ drakon
Последствия сильного ветра в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Смеяться над чужим горем Грех.

У кого - горе? У Американцев?
Это их незапланированная прибылью
Они страхуют свои картонные домики,
тыщь на 500. Их сносит ветром.
Они получают страховку, строят
новые домики, тыщь за 100.
И до следующего года. Ждут ветер... :lol: :-o
Алекс, а ты этого не знал?... :-x
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§ Маркс
Последствия сильного ветра в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 517
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.09.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А 10 000 деревьев надо - спиливать...

Только ведь парадокс и заключается в том, что спиливают не те деревья, которые нужно. Во дворах полно одиночных сухих деревьев, которые давно требуют обрезки, угрожая свалить сухие ветки на головы прохожих или придавить припаркованные рядом авто. Но по дворам же надо ездить, искать, устанавливать технику возле каждого дерева, чтобы спилит сухую ветку. То ли дело обкромсать сразу рощицу, аллейку или большую посадку. Все рядом, никакой суеты и маеты, плюс заработки на мировом уровне.
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§ yudjin
Последствия сильного ветра в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6109
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.09.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет деревьев - нет проблем! А то подметай от них листья, на субботники еще выходи, а под так называемое кронирование "под шарик" еще и миллионы надо осваивать, о боже, работать еще приходится, пилу в руках держать, ужас...
Всё надо спилить! Заасфальтировать, заложить брусчаткой, разрешить ставить корыта прямо ВЕЗДЕ и.... сдохнуть от выхлопного смога! Какая замечательная перспектива для жителей:
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§ abaika95
Re: Последствия сильного ветра в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 539
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.09.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // и.... сдохнуть от выхлопного смога! Какая замечательная перспектива для жителей//

Да Юджин заморочился не по детски) картинки хорошие слепил, времени видать много) только все как-то в молоко пока) деревья не срубают а кронируют, да и загазованность города не такая большая чтобы в набат бить)


https://b.radikal.ru/b13/1909/04/8f057f99073d.png

Инфа двухгодичной давности, но я думаю сильно ситуация не поменялась, ИЗА-индекс загрязнения атмосферы, Костанай в хвосте)
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