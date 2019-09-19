/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Был и на нашей улице праздник		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Был и на нашей улице праздник
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36748
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А также день траура и многие другие события за три месяца, проведенные в Нью-Йорке. 11 сентября, выйдя с работы в центре Бруклина, я увидел два столба света, уходящие так высоко в небо, что заканчивались они прямо над моей головой. Это, несмотря на то, что прожектора находились на Манхэттене, в 10 км от меня, и светили ровно вверх.
Читать статью

§ лимон
Re: Был и на нашей улице праздник
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1038
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.09.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
музей впечатляет, очень интересно читать!
фестивалят всю ночь? нет наверное запрета не шуметь в ночное время, или NY это не касается?
Профайл

§ alex_60
Был и на нашей улице праздник
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4963
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
понравилось жизнеописание.
реальный репортаж.без приукрашивания.
все как есть. так и пишет автор.
ждем продолжения.
Профайл

§ Vital
Был и на нашей улице праздник
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Музеи, гей-парады, фестивали и т.д. Это все интересно конечно. Но все таки хотелось посмотреть более реальные вещи. Хостел где живёшь. Спальные районы, как там дела с игровыми площадками(эта тема особенно уехавших интересует)) О работе. Как другие эмигранты поживают, те кто уехал по грин карте 2-5 лет назад.

[Исправлено: Vital, 19.09.2019 - 09:47]
Профайл

§ Трэвэл
Re: Был и на нашей улице праздник
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А меня впечатлили фото сидящих на бордюре, под ногами мусор, после них мусор и везде мусор... а, ну да, это же хваленая ваша Америка!
Профайл

§ abaika95
Re: Был и на нашей улице праздник
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КН про Косту также пишут, там крутяк сям крутяк) то происходит это проходит ) а вы автор давайте по НГшному без прикрас, как живет народ, зп у горожан среднего класса, чиновники как и где живут, отдыхают , сельская местность, общественный транспорт в каком состоянии, образование,здравоохранение, настроение местных жителей, настроение приезжих, особенно интересно о "наших" поуехавших что они думают, колодцы где открытые,детские площадки, цены в магазинах, жилье, в Канаду много ли хотят поехать?)
Профайл

§ alex_60
Был и на нашей улице праздник
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4963
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
то что два музея посетил- это почти подвиг.
может больше никогда в жизни их не посетишь.
бытовуха засосет.
музеи обычно только туристы посещают.
у нас думаю в местном краеведческом музее немногие
то и были, хотя там довольно интересно.
Профайл

§ Yorik
Был и на нашей улице праздник
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 677
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 19.09.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
под ногами мусор, после них мусор и везде мусор... а, ну да, это же хваленая ваша Америка!

Объективности ради - бывали на костанайских празднованиях/концертах в центре? После них та же картина, плюс горки золы/угля на Алтынсарина ;-)
Профайл

§ Артем Марусич
Был и на нашей улице праздник
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 19.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
А меня впечатлили фото сидящих на бордюре, под ногами мусор, после них мусор и везде мусор... а, ну да, это же хваленая ваша Америка!

Его убирают сразу как полиция всех выгонит с проезжей части. Автономными выдувалками (антипылесосами) сдувают мусор на проезжую часть, а потом по ней проезжает машина которая все разом собирает. В итоге вся работа занимает считанные минуты.

Дворники работают просто отлично. За 3 месяца мои кросовки не запачкались даже на глубину "протектора". В одних тапках можно ходить и на улице и дома (так и делаю).

Я еще сам не видал, но говорят когда обещают снег - снегоуборочная техника еще до того как он пойдет уже стоит на улицах города и начинает его убирать с первыми снежинками.

[Исправлено: Артем Марусич, 19.09.2019 - 13:55]
Профайл

§ alex_60
Был и на нашей улице праздник
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4963
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
бывали на костанайских празднованиях


лет пять назад, на 9 мая шествие от центра в парк.
сестра как раз приехала из Германии.
ну идем. ее поразило как за колонной в конце шли
работники жкх, или кто там, с мешками и вениками.
и сразу убирали .
и так бывает.
Профайл

§ Артем Марусич
Re: Был и на нашей улице праздник
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 19.09.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а вы автор давайте по НГшному без прикрас, как живет народ, зп у горожан среднего класса, чиновники как и где живут, отдыхают , сельская местность, общественный транспорт в каком состоянии, образование,здравоохранение, настроение местных жителей, настроение приезжих, особенно интересно о "наших" поуехавших что они думают, колодцы где открытые,детские площадки, цены в магазинах, жилье, в Канаду много ли хотят поехать?)

В предыдущих статьях я писал про ЗП. В NY это минимум 15 в час. На эти деньги можно жить и по расчетам даже выплатить ипотеку чз 15 лет. О ценах в магазинах тоже писал. Бананы по доллару за кило, 12 яиц тоже доллар.

Средний класс живёт фантастически богато для глаза человека работающего за минималку. Это свой дом и припаркованные рядом 1-3 авто ценой до $50 000 +\- $50 000.

Весь общественный транспорт новый, круглосуточный и с кондиционерами. В NY машина не нужна совсем (потому и приехал сюда).

До сельской местности тут ехать наверно пару штатов, так что это не скоро, ккк и образование.

Чиновников я не знаю, и газет местных не читаю, так что как они живут - без понятия.

Медицину буду писать по мере развития событий, но пока что бесплатно. Пока я ждал приема, зашел мужик с торчащими из руки мясом - его на кушетку положили и увезли - даже имя не спросили.

Колодцев открытых нет, да и закрытых мало. Ходить очень безопасно. Если в Костанае мне практически каждый день в спину сигналила машина, в тот момент когда я шел на работу по дворам (всего 250 метров), то тут такого за 3 месяца еще не случалось.

Детские площадки тут очень крутые, постараюсь сфоткать. Проходил мимо нескольких, но фоткать не рискнул.

Жилье - студия (1 комнатная по нашему) от 150 000 есть выбор (можно найти за 110 000).
Профайл

§ Артем Марусич
Был и на нашей улице праздник
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 19.09.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Как другие эмигранты поживают, те кто уехал по грин карте 2-5 лет назад.

Да я чот таких не знаю. Мастер мой 9 лет назад приехал. Квартира двушка вроде, 1500 со всеми счетами в месяц выходит он говорил. Машина уже выплачена

[Исправлено: Артем Марусич, 19.09.2019 - 13:00]
Профайл

§ drakon
Был и на нашей улице праздник
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17346
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
В NY машина не нужна совсем (потому и приехал сюда).

Так же и в Гамбурге. Брат права - сделал,
А машину за 25 лет так и не купил.
Говорит - а зачем она мне?... :lol: :oops:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 178
Пользователей: 2
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх