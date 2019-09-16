Ваш земляк Re: Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали? #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2650

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:29 Цитата: Dron:

Делают ли так в Самаре как в Кустанае? А в Бугуруслане?

Специально займусь этим вопросом.Насчёт Самары особо утверждать не буду,т.к. живу здесь с июня ,а вот в Бугуруслане были планы установить две или три площадки.

Но у меня другой вопрос - почему то,что считается вполне закономерным во всём цивилизованном мире,преподносится как нечто,достойное восхищения?!Из своего детства и юности помню,как были заполнены школьные спортплощадки.А из совсем зелёного детства помню,какие чудеса творили на самодельном турнике парни постарше,во дворе по улице Кочубея и Павлика Морозова.И как мы сами делали хоккейную площадку за нынешним "Белым Лебедем",в то время виноводочным магазином.