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§ NG.kz
Подборка фильмов о школе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знакомство с тематическими фильмами – это лучшее решение для празднования Дня знаний. Картины, посвященные занятиям в школе, дарят хорошее настроение и помогают понять, что учеба может быть увлекательной и веселой. С помощью онлайн-кинотеатра ivi подготовлена подборка материалов, рекомендуемых для семейного просмотра.
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§ abaika95
Re: Подборка фильмов о школе
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 522
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подождите подождите это какая то подборка курильщика получилась)

и че никто не возмущается?) обсасывают от нечего делать, какието спортплощадки)

Где великая картина "доживем до понедельника"? "Большая перемена"? не прям о школьниках но всеже)

"Приключение электроника, Петрова и Васечкина, гостья из будущего, вам и не снилось"

велик псих. драма о советском буллинге в школе-"чучело"

Современная хорошая драма Сатаева-"районы" Эээх
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§ maxsaf
Re: Подборка фильмов о школе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Реклама же, какие могут быть претензии. Кстати, Чудо - классный фильм, рекомендую :-)
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§ таноми52
Re: Подборка фильмов о школе
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1001
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.09.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где великая картина "доживем до понедельника"? "Большая



Наивный Абайка, рекламировать перечисленные Вами, действительно, замечательные картины, значит рекламировать советское прошлое! Ужель не ясно? Когда взят курс на десоветизацию и декоммунизацию...Долой наше светлое прошлое!
Вот и рекомендуют западные фильмы с их психологией и менталитетом, очевидно, с целью внедрения этого менталитета и в наше капиталистическое настоящее
Эээх!!! :-o
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§ abaika95
Подборка фильмов о школе
abaika95


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Сообщений: 522
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Ужель не ясно? Когда взят курс на десоветизацию и декоммунизацию...Долой наше светлое прошлое//

Ну дык НГ вроде раньше не грешил пропагандой десов. и декомм.) могли в подборку и советские картины включить благо они вроде есть все на ivi)
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§ maxsaf
Подборка фильмов о школе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот и рекомендуют западные фильмы

Да просто потому, что отечественные нормальные перестали снимать.
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§ maxsaf
Подборка фильмов о школе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Посмотрите Чудо, и возвращайтесь - обсудим, поделитесь впечатлением ;-)
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§ Vital
Подборка фильмов о школе
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8001
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.09.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Какой чудо? Американский? Про мальчика в каске?
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§ abaika95
Подборка фильмов о школе
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 522
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // отечественные нормальные перестали снимать//

А где оно современное хорошое кино?) точнее у кого его снимают?) Голливуд превратился в фабрику ширпотреба для детей) раз в 5 лет чтото хорошее бывает) европейское кино- его практически нет) про наше и росс и говорить не буду, хотя вот Сатаев со своими "районами" и "бизнесменами" хорошо выстрелил) а так только старую классику пересматривать) что нашу что западную) и зря вы так ненаивная Таноми) "доживем до понедельника" абсолютно внепропагандно) его можно в кинотеатрах и сейчас крутить, серьезные темы поднимает) только вот детям будет скучно
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§ maxsaf
Подборка фильмов о школе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Да. Мои ревели на этом фильме ))
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§ Козлов я
Подборка фильмов о школе
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.09.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кстати, Чудо - классный фильм, рекомендую

Уточняйте, что за фильм. Я только вчера посмотрел российский фильм Чудо (2009) об окаменевшей Зое. Кстати на реальных событиях.
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§ maxsaf
Подборка фильмов о школе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Этот я тоже видел. Но я говорю о том, что в статье ))
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§ maxsaf
Подборка фильмов о школе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
могли в подборку и советские картины включить благо они вроде есть все на ivi)

Вы слово "Реклама" понимаете? Что им прислали, то НГ и напечатала )).
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§ Vital
Подборка фильмов о школе
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8001
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.09.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цитата:
Да. Мои ревели на этом фильме ))
Да я реву на всех фильмах, хоть ужастик, хоть боевик, хоть драма)) сентиментальный стал, впечатлительный:lol:
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§ maxsaf
Подборка фильмов о школе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Тогда готовь рулон бумажных полотенец ))
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