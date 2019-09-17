abaika95 Подборка фильмов о школе #8





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 20:55 Цитата- // отечественные нормальные перестали снимать//



А где оно современное хорошое кино?) точнее у кого его снимают?) Голливуд превратился в фабрику ширпотреба для детей) раз в 5 лет чтото хорошее бывает) европейское кино- его практически нет) про наше и росс и говорить не буду, хотя вот Сатаев со своими "районами" и "бизнесменами" хорошо выстрелил) а так только старую классику пересматривать) что нашу что западную) и зря вы так ненаивная Таноми) "доживем до понедельника" абсолютно внепропагандно) его можно в кинотеатрах и сейчас крутить, серьезные темы поднимает) только вот детям будет скучно