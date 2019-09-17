Kot_Anubis Re: НОБД - головная боль для учителей #1





(Пользователи) Сообщений: 11

Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:40 Полностью поддерживаю! Эта база постоянно висит, не работает, постоянно идут какие-то технические работы. Во время работы выходят очень часто ошибки при сохранении информации. Вообще очень сырая и недоработанная база, просто жесть. Сначала бы довели ее до ума, а потом бы уже заставляли туды данные вносить. Студенты на 2 курсе и то бы лучше сделали такую базу, полный отстой если честно...................