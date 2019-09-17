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§ NG.kz
НОБД - головная боль для учителей
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36726
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Национальная образовательная база данных НОБД - головная боль для учителей. Невозможно работать, вносим данные по пять-шесть раз, одно и то же. И не сохраняются, а ответственность ложится на учителей.
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§ Kot_Anubis
Re: НОБД - головная боль для учителей
Kot_Anubis


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью поддерживаю! Эта база постоянно висит, не работает, постоянно идут какие-то технические работы. Во время работы выходят очень часто ошибки при сохранении информации. Вообще очень сырая и недоработанная база, просто жесть. Сначала бы довели ее до ума, а потом бы уже заставляли туды данные вносить. Студенты на 2 курсе и то бы лучше сделали такую базу, полный отстой если честно...................
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