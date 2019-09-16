андрей 117 Re: Девушку сбили на пешеходном переходе в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 47

Регистрация: 19.05.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:20 интервал светофоров не увеличен.как работали так и работают.хотя поток транспорта увеличился в разы в связи с закрытием Аль-Фараби.пробка практически от Бородина.тут и автобусы тарахтят в пробках что дышать нечем.с Чехова автобусы поворачивают с правой полосы на Тауельсиздик так как Чехова вся занята автомобилями в левой полосе. гаишникам дела нет до этого светофора.работает и ладно.