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§ NG.kz
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36721
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии новой спортплощадки возле СШ № 122 в районе Костанай-2 прислал на WhatsApp "НГ" житель этого района Борис КАНАКАЕВ.
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§ лимон
Re: Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1036
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.09.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это точно спортплощадка? или строители схему/план вверх ногами держали при строительстве "снарядов"
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§ Гога
Re: Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.09.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
Re: Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.09.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- 3 года уже стоит - все в пластике
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* Victor Yang
Re: Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11965
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.09.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Я сам - тренер, меня возмущает такой "подарок" Национального олимпийского комитета, - говорит он. - Площадка не укомплектована, нет ни одного тренажера, одно убожество. Как будто для ограниченных делали. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36137

Там же на стенде и текст с объяснениями - площадка для работы со своим телом - никаких свободных весов - так называемый воркаут.
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§ zloy kyrgyz
Re: Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 16.09.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть бы повесили инструкцию как на таких снарядах заниматься :lol:
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