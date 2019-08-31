Цитата: Ваш земляк:

Посмотрите обязательно, особенно те, кто кричит про колонизацию.



За колонизацию единицы кричать, в настоящее время происходит обратное переселение к вам, не зависимо от национальной принадлежности, по программам, трудовая миграция, причин много начиная от нехватки людей и.т.д. всё взаимосвязано.



Просто люди вынуждены перемешаться за более-менее хорошей жизью. На днях В.В. Жириновский, в заметке в Комсомольской Правде за трудовых мигрантов говорил, что Кремль выбирает из двух зол меньшее. Он-то востоковед по образованию и получше разбирается в этих вопросах чем диванные эксперты.



Подробнее здесь: https://www.kp.kz/daily/27022/4085186/