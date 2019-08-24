Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1999





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6921

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:25 Цитата: elektron:

Вы мне отдохнуть дадите?

Используя по назначению частную собственность?

Ты просто говорил, шо у тебя есть дача и вот я к тебе, как к эксперту обратился.