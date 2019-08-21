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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
рулька из ципленка. дожились.

Алекс, ты где видел цЫплёнка?
Для того, чтобы хорошо видеть - надо иногда

корешки - кушать, а не мясо. И моряка своего -
приучай. А то сослепу опять с балкона,
23 этажа - выпадет... :lol: :-o :oops: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4679
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.08.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.08.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и у нас в г.Штаде, полицейский застрелил
19-летнего Афганца, который напал на него с

гантелей, в руках. Умер он при доставлении, в
больницу, в скорой помощи. Давно, такого я
тут не слышал. Город нахлдится от нас в
43-х км. Расследование по этому убийству-
проводит полиция г.Куксгафен... :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4679
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот и у нас в г.Штаде, полицейский застрелил 19-летнего Афганца, который напал на него с гантелей, в руках


ужас какой то.
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3056
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычные будни бывшей европы
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7905
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.08.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Посадют полицейского. У вас нельзя обижать мигрантов, че бы они не вытворяли. Толерантность!)))
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3056
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он просто хотел спросить, где вторую такую же гантелю купить. Неудобно получилось.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4679
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в америке видать стажировался.
руку в карман, расстрел на поражение.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
расстрел на поражение.

Правильно - сделал. Полицейских и так - мало
у нас. Идёшь по городу, редко - встречаются... :lol: :-o :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4679
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все машины которые останавливают эти, все в угоне, все кто с ватманом-воры.
Хватит командовать из за угла.
Ушел, ушел.отдыхай.
Опасно на улицу выходить
Рассказывал как остановке перед выборами.
Документы спрашивалм. Конкретно.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4679
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так на какие шиши живет нуротан.
Вопрос то интересный
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4679
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Идёшь по городу, редко - встречаются


Ты когда в городе то был?
Деревня и райцентр.
Идет он по городу.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4679
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стареешь. Перестал птичек и деревья фоткать.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Рассказывал как остановке перед выборами.

Помню, алекс. Тоже с ватманом был?
Или в синей футболке?... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Деревня и райцентр.

Это как Дружба и КОстанай... ;-)
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