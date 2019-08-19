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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2983
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Строительство поселения Николаевск, Николаевского уезда Тургайской области Российской империи начато в 1879 году по распоряжению оренбургского генерал-губернатора Крыжановского


Тест #4 форума на политкорректность. Могу ли я использовать слово "Тургаец" или "Тургайцы" зная, что это может быть воспринято кем-то как оскорбление? Могут ли эти слова быть использованы в тексте статьи?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.08.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

#2146. достаточно будет? ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2983
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не достаточно. Алекса потерли за слово холол. Почему? Он кого-то обидел и на него настучали?

[Исправлено: maxsaf, 19.08.2019 - 22:12]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.08.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вторая попытка. ;-)

Цитата:
maxsaf:
Алекса потерли за слово холол.


В контексте, ключевое слово. Я успел ещё пару кометов уловить, пока он ПП был. :-P Бывает.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2983
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че он тогда там так долго возмущался?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.08.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А че он тогда там так долго возмущался?

Я не знаю, мне до феншуя! спроси его, если интересно. ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2983
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.08.19 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ок, появится, спрошу
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 905
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.08.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Алекса потерли за слово холол. Почему? Он кого-то обидел и на него настучали?




Здесь ещё имеет значение, кто модератор - насколько адекватно он воспринимает наши комменты, каков уровень его внутренней свободы, да и интеллектуальный уровень. А мы к ним относимся, как к истине в последней инстанции
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2488
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.08.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Земляк, бросьте задирать! В конечном счёте, мы все в одной лодке

Да с превеликим удовольствием! Но не я начал это всё. Почему только от меня требуют прекращения того, что не я начал?!
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