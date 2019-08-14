Серый волк Флуд и оффтопик (часть 4) #2071





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10612

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:40 Небольшая ламповая история об одном персонаже, случайно попавшем в интернет за перевыполнение плана.

Написана под свечкой кафе Высоцкий при моральной поддержке автора глядящего со стен.



Прошу строго не судить, история для узкого круга посвященных,



Я вчера закончил ковку —

Я два плана залудил —

И прямо в сети интернета

От акима угодил.



Копоть-сажу смыл под душем,

Съел холодного язя

И инструкцию послушал —

Что там можно, что нельзя.



Там у них пока что лучше бытово,

Так чтоб я не отчебучил не того —

Он мне дал прочесть брошюру как наказ,

Чтоб не вздумал постить сдуру, как у нас.



Говорил со мной, как с братом,

Про коварный интернет,

Про их волчьих демократов,

Польский город Будапешт:



"Там у них уклад особый —

Нам так сразу не понять,

Ты уж Алекс нумеровый их, попробуй

Хоть немного уважать.



Будут с водкою дебаты — отвечай:

"Нет, ребяты-демократы, — только чай!"

От подарков их сурово отвернись:

Мол, у самих добра такого завались!"



Он сказал: "сидя в их сайте —

Там особо, но не дури.

И гляди, не выкинь фортель —

В интернете не помри!



В этом чешском Будапеште Уж такие времена —

Как закрутять эмигранты,

Ну а может — ни хрена!"

Ох, я в этих интернетах похожу,

На немецких на румынок погляжу!

Демократки, уверяли кореша,

Не берут с всех наших граждан ни гроша.



"Но эта сайтная зараза

Там всюду ходит по пятам,

Опасайся пуще глаза Ты внебрачных связей там.

Там шпиёнки с крепким телом:

Ты их в дверь — они в окно!

Говори, что с этим делом

Мы покончили давно.



Могут действовать они не прямиком:

Шасть в купе — и притвориться мужиком,

А сама наложит тола под корсет...

Ты проверяй, какого пола твой по форуму сосед!"



Я популярно объясняю для невежд:

Я в интернете этим буду в Будапешт.

"Если темы там возникнут — сразу снять,

Бить не нужно, а не вникнут — разъяснять!" —



"Но я ж по-ихнему — ни слова,

Ни в дугу и ни в тую!

Молот мне — так я любого

В своего перекую!



Но ведь я не агитатор,

Я потомственный кузнец...

Да я к полякам в Улан-Батор

Не поеду, наконец!"



Сплю с женой, а мне не спится:

"Дусь, а Дусь! Может, я без интернеты обойдусь?

Я ж не ихнего замесу — я сбегу,

Ну, я ж на ихнем — ни бельмеса, ни гугу!"



Дуся дремлет как ребёнок, Накрутивши бигуди,

Отвечает мне спросонок: "Знаешь,

Алекс, — не пи... не зуди!

Что ты, уж, больно робок —

Я с тобою разведусь!

Двадцать лет живём бок о бок —

И всё время: "Дуся, Дусь..."

Обещал — забыл ты, нешто? ох, хорош! —

Что клеёнку с Драконов их стрясеш.



Сбереги там пару рупий, не бузи,

Хоть чего — хоть чёрта в ступе — привези!"

Там у них другие мерки:

Не поймёшь — съедят живьём,



И всё снилися венгерки

С бородами и с ружьём.

Снились Дусины клеёнки цвета беж

И нахальные шпиёнки в Бангладеш...



Поживу я, воля божья, в интернете у румын —

Говорят, они с Поволжья, ну а там уж близко мы!

Вот же женские замашки:

Провожала — стала петь,

Отутюжила рубашки —

Любо-дорого смотреть.

До свиданья, цех кузнечный,

Аж до гвоздика родной!

До свиданья, план мой встречный,

Перевыполненный мной!



Пили мы — мне спирт в аорту проникал,

Я весь путь к акиму с интернетом проикал.



[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 21:47]