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≡ Моем улицы питьевой водой - не все порывы на водопроводе в городе устранены		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Моем улицы питьевой водой - не все порывы на водопроводе в городе устранены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36433
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По улицам Алтынсарина и Беды вода бежит уже третьи сутки. Об этом в редакцию "НГ" сообщил пользователь сайта под ником ВСЕ РАВНО.

- Третьи сутки "Костанай-Су" "моет" улицы питьевой водой, а потом тарифы растут - сообщил он.
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§ Серый волк
Моем улицы питьевой водой - не все порывы на водопроводе в городе устранены
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10577
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отделе ЖКХ наверное немного расстроятся.
Саженцы оказались хорошо политы на всей улице.


Значит могут не засохнуть,
А если не засохнут, то и посадить снова не получится.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 08.08.2019 - 13:34]
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§ MedVed820607
Re: Моем улицы питьевой водой - не все порывы на водопроводе в...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 08.08.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Саженцы оказались хорошо политы на всей улице

Если бы.... Просто очередной летний смыв асфальта
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* Rexyn
Моем улицы питьевой водой - не все порывы на водопроводе в городе устранены
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 159
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 12.08.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в ГКП "Костанай-Су" течь устранили 9 августа.
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